大美嶺南｜中山崖口村：山海之間　沃野鎏金

長煙碧空雲岫，沃野千里金秋。羊城晚報《大美嶺南》走進中山市南朗街道崖口村。這里依山傍海，萬頃膏腴、一草一木、一磚一瓦，皆凝聚著歷史的厚重，微風輕拂，金穗搖曳起千層稻浪，一幅絕美的沃野鎏金畫卷徐徐鋪展，那靜謐詩意之美，如星落心湖。自從深中通道開通，更多遊客湧入這個村落。



崖口村坐落於中山市南朗街道，雄踞珠江口西岸，南毗珠海市，東臨伶仃洋，與深圳、香港隔海對望，浩渺南海近在咫尺，自往昔歲月始，這占中山三分之一海濱之地的小村，便享有「魚米之鄉」的美譽。

走進崖口村，首先映入眼簾的是一片廣袤無垠的田野。村口，「美麗鄉村 廣東名村崖口村」的門坊玉立，穿坊而過，稻田金黃耀目，飽滿谷穗於風中輕舞，似在低吟豐收的喜悅。稻田之畔，白鷺蹁躚，遊人如織。漫步於田間小徑，腳下泥土散發著稻穗的芬芳，暖陽傾灑，悄然勾起往昔記憶，喚起淡淡鄉愁。

環繞稻田，五彩斑斕的集裝箱錯落於田邊林蔭道側，自成一條別具風情的集裝箱街。步入咖啡屋，點一杯香濃咖啡，佐以一塊精緻蛋糕，靜賞無邊稻浪，盡享片刻寧靜。或騎行暢遊於稻田間，呼吸來自大自然的馨香。與市集相呼應的，是鱗次櫛比的餐飲店與濱海海鮮街，宛如慰藉遊客的溫馨港灣。崖口雲吞、煲仔飯、海鮮等特色佳餚，讓人唇齒留香，流連忘返。坐於店內，透過窗紗飽覽稻田勝景，細品美食，好不愜意。

崖口村除了有一派旖旎田園風光，還有山海之美，既坐擁廣袤平原上的成片金稻，又享有海上日出的浪漫。沿崖口東堤的蜿蜒小徑徐行，可聽海浪的私語。海邊，波濤撞擊礁石，濺起雪白浪花；遠方，海天交融一色。在這遼闊的東堤之畔，擇一幽謐角落落座，點一杯奶茶或咖啡，任醇厚香氣氤氳，海風拂面，在這片大海與稻田之間，滋養心靈，棲息靈魂。

時至今日，這條綿延十余公里的濱海岸線，已成為當地發展地攤經濟的天然舞台，孕育出鄉村文明新韻味，賦能「百千萬工程」。其「海上日出+稻田落日」的浪漫特色，使崖口村聲名遠播，化身「網紅村」，引得無數遊客紛至沓來，尋覓這片心靈的凈土。

這座歷史悠久的村落，承載著歲月長河中的記憶與傳奇。據載，南宋之時，崖口村的先祖們獨具慧眼，遷居於此。他們依山傍水，墾荒拓土，世代以農耕為業。中華人民共和國成立前，崖口村曾為中山五桂山遊擊隊的後勤要地，作為革命老區，為新中國的成立立下不朽功勳。古老建築銘刻著時光的痕跡，斑駁墻壁見證著時代的嬗變。明清時期的祠堂群落，莊嚴肅穆，傳承家族榮光。民國時期的陸雁群碉樓，青磚瓦墻，四層屹立，飽經風雨，仍傲然挺立，榮列「中山市不可移動文物名錄」。漫步村中的石板路，仿若能感知歷史的脈搏，觸摸時光的流轉。

崖口村還有著深厚的文化底蘊，國家級非物質文化遺產崖口飄色，以其獨有的魅力引八方賓朋紛至。每年崖口飄色巡遊之際，蔥郁稻田間，飄色隊伍仿若靈動彩帶穿梭其中，增添一抹亮色與生機。伴隨文旅新業態的崛起，一幢幢精品民宿如春筍湧現，一個集農業、文旅、文化傳承於一體的特色村莊，正大步邁向鄉村振興的康莊大道，相繼榮獲「國家級非物質文化遺產(南朗崖口飄色)」「廣東省宜居示範村」「廣東省旅遊特色村」「廣東最美麗鄉村」「第六屆全國文明村」「2020年度中國全面小康鄉村振興十大示範村鎮」等諸多殊榮。

走在崖口村，便是一場親近自然、對話歷史、邂逅自我的浪漫旅程。這個冬日暖陽，赴伶仃洋畔、崖上之口，探尋一個有風的地方。