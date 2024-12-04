內地美妝廣告性暗示遭罰2.5萬　｢親親阿咪｣｢親親小居居｣唇泥涉事

內媒《三湘都市報》報道，12月3日，內地化妝品品牌「花洛莉亞」關聯公司遭罰2.5萬元（人民幣，下同）。處罰決定書顯示，部份色號命名為「親親小居居」「親親 neinei」「親親阿咪」等，客觀上具備一定性暗示，引起消費者不適。



涉事唇釉因排設計角度引消費者不適。（極目新聞）

上海閔行區市場監督管理局對涉事公司的行政處罰決定書顯示，2024年9月3日，上海市監局收到舉報，涉事公司花洛莉亞品牌的一款唇泥，部份色號命名為「親親小居居」「親親 neinei」「親親阿咪」等，當事人表示產品命名是引用當時網絡流行詞並予以配圖說明，但客觀上具備一定性暗示，引起消費者不適。

另一款唇釉在銷售頁面展示的唇釉局部特寫，由於拍攝角度導致最終宣傳圖片引起消費者不適。

涉事唇泥產品命名引起消費者不適。（三湘都市報）

公開資料顯示，花洛莉亞成立於2019年，此前曾一年賣出超1000萬支單價9塊9元的眉筆，主打「平價」「少女心」「可愛」，以及鮮明的色彩標籤。