醉酒夫與妻爭吵　懷中6個月女不慎6楼跌落　法院：過失致死判4年

中國裁判文書網近日公布一刑事判決，今年6月內地一男子酒後與妻子發生爭吵，竟然不慎將懷中6個月大的女兒從6樓窗口摔出，經搶救無效後不幸身亡。法院近期判決該男子犯過失致人死亡罪，獲刑4年。



今年6月6日20時左右，趙某某和妻子黃某帶著6個月大的女兒趙某與朋友吃飯飲酒。吃飯過程中，趙某某喝下一瓶52度白酒的絕大部份。21時40分左右，趙某某一家三口吃完飯回到家中。

趙某某懷裡抱著女兒躺在客廳沙發上休息。因女兒哭鬧，妻子黃某埋怨趙某某不哄孩子，二人發生爭吵。趙某某便抱起女兒，站在客廳窗戶旁邊，一邊左右搖晃趙某，一邊與黃某爭吵。因飲酒後情緒較為激動，趙某某在轉身時幅度過大，女兒從其手中滑出窗外。

夫妻二人立即樓下尋找，將昏迷的女兒抱回家中。隨後，找某某駕車將女兒送到醫院，但經搶救無效死亡。經鑒定，6個月大的女兒因高墜致重度顱腦損傷，合並胸腹腔臟器嚴重損傷引起創傷性休克而死亡；其父趙某某的血樣中則檢測出乙醇含量為184mg/100ml。

屬於故意傷害還是過失致人死亡？

事發後，醫院綜治辦一工作人員聽醫生說嬰兒是其父親從6樓摔下來的，遂報警。6月7日，公安機關決定以趙某某涉嫌故意殺人進行立案偵查。

9月19日，新疆生產建設兵團人民檢察院第一師分院以被告人趙某某犯故意傷害罪向法院提起公訴。公訴機關認為，被告人趙某某故意傷害他人身體，致人死亡，應當以故意傷害罪追究其刑事責任，建議判處有期徒刑10年。

對此，趙某某辯稱，其不是故意將孩子扔出窗外，而是失手導致的，事發後有積極施救。

裁判文書中的證人證言顯示，妻子黃某曾向孩子外公說，「趙某某把娃娃扔下樓了、摔下來了」。不過，黃某表示，雖然趙某某基本上每天都會喝酒，但對女兒很好，很在乎女兒，案發當天還親自給女兒挑選玩具。

無傷害女兒犯罪動機 獲刑4年

法院判決認為，趙某某疼愛女兒，沒有傷害女兒的動機，妻子黃某認為的「趙某某把娃娃扔下樓了、摔下來了」有主觀推測成分不能作為定案根據。且案發後，被告人對女兒施救行為自始至終是積極的，甚至不顧醉酒駕駛機動車觸犯刑事法律的風險，是不希望危害結果發生的。

法院綜合證據認為被告人沒有傷害女兒的動機和故意。惟被告人明知自己身處住宅樓6層高度，窗戶距離地面較矮、紗窗不牢靠、無防護欄，存在安全隱患，且明知自己處於醉酒狀態，應當預見到在此種環境、此種精神狀態下存在危險，仍將女兒抱起至客廳窗戶進行搖擺，導致被害人從手中滑出窗外，是疏忽大意的過失造成被害人死亡結果的發生。

最終，法院判決，趙某某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑4年。