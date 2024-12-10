深圳浙江等地山姆超市現「黃牛」　¥10/人毋須會員卡逛超市購物

山姆超市一直以高品質的商品和服務吸引大量消費者，但近日網上傳出毋須辦理會員卡也可到山姆購物，在社交平台上更充斥不少以「深圳山姆帶入」、「山姆一次卡」或「山姆體驗卡」的噱頭，聲稱可帶入山姆超市、輔助結賬等，此類現象不僅在深圳大量存在，許多有山姆超市的城市都有類似「黃牛」現象。



《越牛新聞》報道，浙江紹興山姆超市門外存在「黃牛」現象，也有人在社交平台上兜售「山姆一次卡」、「一日會員體驗卡」。

社交平台上出現大量山姆超市「黃牛」。（越牛新聞）

一名「黃牛」在主頁上明確承諾：「不用辦卡！山姆帶入！包進包結賬，包拍照」，並詳細列出服務流程，包括約定的時間、碰面的地點，最後由她帶領入超市購物，結賬時提前聯繫好在收銀台等待即可。

據「黃牛」介紹，入超市的收費為10元/人（人民幣，下同），15.9元/2人，19.9元/3人，25.9元/4人，服務時間限定為每周一至周日的晚上6點後。

黃牛的社交平台主頁。（越牛新聞）

黃牛稱，每晚時後都可帶人入超市，價格如下。（越牛新聞）

在「黃牛」的引導下，消費者輕輕鬆鬆便步入了原本需要會員卡才能進入的山姆超市。購物結束後，只要再次聯繫「黃牛」，通過其出示的會員碼便可完成結賬手續。

根據山姆會員卡的規定，一張山姆會員卡可同時有4人入場，特殊情況下允許更多人入場，但需提前聯繫客服審核。在此規則下，原來已購買會員卡的消費者便化身「黃牛」，通過社交平台攬客，將「帶入式服務」作為兼職增收手段，從中謀取人頭費。

入場和結賬時，黃牛會向工作人員出示會員碼。（越牛新聞）

紹興山姆會員商店相關負責人表示，目前已經注意到「山姆黃牛」的存在，強調這不屬於山姆會員商店的正規業務，對於此現象暫不做回覆。

《向陽視頻》報道，紹興山姆會員商店工作人員表示，若會員在一天內多次消費，後台核實到會封卡，後續會將「黃牛」現象上報給領導處理。