向佐赴湖南幫襯「人民的理髮師」曉華　超6700萬人次線上圍觀

一位網名為「髮型師曉華」的湖南懷化女髮型師近期在網路上爆火，其被指完全按照顧客的要求去剪，不會亂發揮或是推銷課程，被網民稱讚是「人民的理髮師」。12月9日晚7時，知名香港藝人向佐在湖南懷化的曉華理髮店亮相，兌現了與網友的約定。此次直播吸引了超過6700萬人次觀賞，現場更有估計超過5000名粉絲聚集。



向佐在湖南懷化的曉華理髮店亮相。（影片截圖）

向佐在湖南懷化的曉華理髮店亮相。（影片截圖）

向佐在湖南懷化的曉華理髮店亮相。（影片截圖）

據報道，曉華應向佐的要求為其進行了理髮，但並未剪短頭髮，反而將其紮成小辮子。向佐表示希望孩子們能看到一位可愛的爸爸。在直播中，當網友要求他剪短髮時，向佐坦言：「現在還是想留長髮，不想剪短，將來有一天想留寸頭的時候再來找你。」

在互動中，向佐提到想辦卡，曉華則笑著回應：「咱們是朋友。」他還稱讚曉華的手藝，表示剪得很開心。

網友評論。（微博）

曉華與向佐合影。（影片截圖）

現場有估計超過5000名粉絲聚集。（影片截圖）

向佐的造型近日成為熱議話題，網友紛紛呼籲他換髮型。11月10日，向太在評論區回應網友建議，表示已經聯繫曉華。曉華則熱情邀請向佐來懷化剪頭髮。

曉華在11月11日得知向佐將來店理髮時表示：「以我的技術，頂多給他修一修。」隨後，向太在社交平台上確認安排。12月5日，曉華分享向佐送的永生花，並期待他的到來。9日，她再次發影片告知大家向佐將於當晚7點剪頭髮，感謝他在自己流量下滑時的支持。

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網名為「髮型師曉華」的湖南懷化女髮型師在網路上爆火。（網絡圖片）

面對鄰居奶奶的暖心評論竟，夫妻二人「破防」，李曉華一邊擦眼淚一邊說道，「她讓我不要那麼辛苦，多注意休息。」（網絡圖片）

曉華的理髮店自11月初以來吸引了大量顧客，成為全網焦點。由於她能「聽得懂顧客的話」，吸引了來自全國各地的遊客，並帶動了懷化市的經濟消費。如今，曉華的抖音賬號已擁有超過444萬粉絲，許多人建議她拓展事業，嘗試直播帶貨。

然而，曉華對於流量的態度十分淡然，表示不會過於計較，只想專注於自己的工作。她強調，剪頭髮的人只應該專注於與理髮相關的事務，「我自己想做什麽就做什麽，我又不受制於人」。