與片仔癀同宗同源？　福建4名公職人員製售「八寶丹」獲刑

中藥「八寶丹」因有清利濕熱，活血解毒，去黃止痛等功效，在福建、廣東沿海一帶備受歡迎，價格居高不下。

教師陳志杰看中其利潤，向打山村村民獲取秘方和製法後，採購原材料生產和銷售「璞苑八寶丹」，涉犯生產、銷售假藥罪被判囚8年，罰款80萬元（人民幣，下同），目前尚在服刑。

同案還有蔡松毅等3名公職人員獲刑。其中，蔡松毅認為，「璞苑八寶丹」是按民間傳統配方生產，他順帶銷售的行為屬於「好物分享」，並不違反國家法律規定，向法院提出再審申請。

今年7月，廈門市中級人民法院經審查後認為，蔡松毅的申訴符合法定受理條件，決定立案覆查。



《紅星新聞》報道，以廈門中藥廠生產的鼎爐八寶丹為例，一粒3克重的八寶丹售價628元。和八寶丹有相似功效的片仔癀，一粒3克重的片仔癀售價為760元。福建省漳州市地方志辦公室的資料顯示，片仔癀原名叫八寶丹。

陳志杰生產的璞苑八寶丹。（紅星新聞）

據思明區法院判決書，八寶丹是廈門中藥廠合法註冊、經國家有關部門審批通過的藥品，包含特定的藥品成分配方及製作工序。

2021年7月，廈門中藥廠注意到漳州市龍文區朝陽中心小學教師陳志杰，在市面上售賣「璞苑八寶丹」，自稱其與廈門中藥廠的鼎爐八寶丹及漳州的片仔癀同宗同源，功效相似。

同年8月20日，廈門中藥廠安排業務員向陳志杰購買4瓶「璞苑八寶丹」。藥廠用公司內部機器檢測，發現「璞苑八寶丹」所含藥品及製作工序與國家規定標準不符，遂向廈門市藥品稽查辦舉報，另將剩下的「璞苑八寶丹」分別交給廈門藥品稽查辦和公安機關。

廈門中藥廠生產的八寶丹。（紅星新聞）

2022年6月30日，陳志杰與前妻王女士、漳州高速公路交通綜合執法一大隊工作人員蔡松毅、漳州市庫區移民管理局原副局長老沈等4名涉案者，被廈門市公安局同安分局刑事拘留。

警方在陳志杰等人住處扣押的多批次「璞苑八寶丹」，被福建省藥品監督管理局廈門藥品稽查辦公室認定為假藥。經統計，陳志杰與前妻王女士生產、銷售假藥「璞苑八寶丹」，共獲利132318元；蔡松毅銷售假藥獲利17538元；老沈向他人銷售8000元。

法院判決

思明區法院查明，2019年6月起，陳志杰為謀取非法利益，在明知自己無生產藥品資質亦無相關國家部門審批許可的情況下，在其家中大量生產璞苑八寶丹的藥品並對外宣傳、銷售。

王女士為陳志杰出謀劃策、提供幫助；蔡松毅作為其下級代理，對外推廣、銷售「璞苑八寶丹」，從中賺取差價；老沈則通過線下、線上方式向他人推薦、銷售「璞苑八寶丹」。

思明區法院以陳志杰犯生產、銷售假藥罪，判囚8年，罰款80萬元；以蔡松毅犯銷售假藥罪，判囚1年半，罰款20萬元；以王女士犯生產、銷售假藥罪，判囚2年，緩刑3年，罰款8萬元；以老沈犯銷售假藥罪，判囚9個月，緩刑1年，罰款2萬元。同時，繼續追繳陳志杰及蔡松毅的違法所得。

一審判決書。（紅星新聞）

民間傳承？

「璞苑八寶丹」是否屬於藥品以及真假藥品如何認定的問題上，上訴人及一、二審法院都有不同看法。

陳志杰認為，「璞苑八寶丹」並無借鑒與抄襲廈門中藥廠的鼎爐八寶丹，屬於不同藥物，不能以鼎爐八寶丹的標準來檢驗「璞苑八寶丹」的真假。

陳志杰生產的璞苑八寶丹。（紅星新聞）

蔡松毅出具漳州市地方志載明的證據表示，「璞苑八寶丹」是漳州地區民間傳統配方，配方及製作工藝與廈門中藥廠生產的鼎爐八寶丹不同，「璞苑八寶丹」雖然沒有生產許可，但對人體有效並為廣大購買者認可。

2018年3月1日，漳州市龍文區打山村村民嚴建鑫和陳志杰簽訂《協議書》，內容為嚴建鑫同意將家傳的、源自明代宮廷八寶丹秘方的配方及工藝傳授給陳志杰。但後來嚴建鑫否認《協議書》的合法性。

嚴建鑫和陳志杰簽訂的《協議書》。（紅星新聞）

一審判決書載明，嚴建鑫表示並未傳授陳志杰任何製藥方法，自己在陳志杰的欺騙下簽署協議，還稱製藥方法是對方偷學。陳志杰在庭審中強調，「璞苑八寶丹」源自民間傳承，不是假藥。

廈門中院認為，本案中的「璞苑八寶丹」無說明書，未標示國家藥品監督管理部門批准生產的批准文號，未標識生產日期、產品批號、有效期，外包裝未規定明確的適應症或功能主治範圍、用法和用量，故陳志杰等人生產的「璞苑八寶丹」不是《藥品管理法》意義上的藥品。

根據《藥品管理法》第九十八條規定，有下列情形之一的，為假藥：「以非藥品冒充藥品或者以他種藥品冒充此種藥品」；「藥品所標明的適應症或者功能主治超出規定範圍」。

二審裁定書。（紅星新聞）

廈門中院認為，陳志杰等人無生產、銷售藥品資質，生產不符合《藥品管理法》藥品認定標準的非藥品「璞苑八寶丹」，在未經藥理學論證和行政許可的情況下，自行設定病宣稱適應症、功能主治對外銷售，符合《藥品管理法》假藥的認定標準。遂駁回4人上訴，維持原判。

因不服廈門中院裁定，今年4月21日刑滿釋放後，蔡松毅向廈門中院提出申訴並獲受理。今年7月，廈門中院決定立案覆查。目前該案還處於覆查階段。