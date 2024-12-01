麻辣火鍋沒辣椒「只有化學原料」？顏色、味道任調配 睇完邊敢食
撰文：盛昀
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天冷很多人喜歡吃碗熱呼呼的麻辣燙（麻辣火鍋），但有內地媒體爆料，很多火鍋是假，又香又濃是因為湯底被加了很多「科技猛料」。有黑心業者被起底，湯底原料中竟加了「肥腸嫩脆劑」、「護色保護劑」等，全都是科技和狠活。
全由化學原料調製的麻辣火鍋，你敢吃嗎？（按圖了解）
據內地媒體報道，近來「人人愛吃的麻辣燙也塌房了」登上熱搜榜，今年以來麻辣燙在中國各地火爆出圈，而在麻辣燙中，許多人最愛的莫過於它濃郁的湯底，沒想到有部份店家被爆出湯底都是假的。
有網友公布黑心業者的湯底材料，他發文指出，「喜歡又香又濃的乳白色高湯是吧？那就先加『三花蛋白』給湯調色，再加一些『增香高讓湯』調味，再加入『辣椒精』提升香辣度，攪拌均勻後，色香味俱全的底料就做好了。」
文中也公布一張麻辣燙的原料清單，多達十多樣的材料全都是化學調味料，像是乙基麥芽酚、肥腸嫩脆劑、滷肉護色劑、透骨增香劑、護色保護劑等，網路上還流傳不少用化學原料製作麻辣燙的實驗影片。
有19歲女網友分享血淚經驗，她表示自己連吃了三年的「科技麻辣燙」，最後獲得骨盆腔囊腫一顆，直徑6公分，有鵝蛋那麼大。
還有網友表示，自己暑假一星期吃一次，也不算頻繁，結果他的尿酸飆到正常值的兩倍。「吃到痛風了，現在腳趾頭巨痛，特別是冷的時候疼得鑽心」。
有人分享自己家小時候是賣麻辣燙的，他回憶爸媽總在大半夜熬湯到12點，而且辣椒都是放進絞肉機裏手搖着絞碎的。而如今「黑心麻辣燙」哪有時間熬湯？只要把化學原料全部攪在一起即可。
還有發文指出，很多人吃「麻辣香鍋」，九個人吃完六個人拉肚子。不是因為太辣，而是太多化學合成品，不只湯底，就連配料也可以造假。
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