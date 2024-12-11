薇婭現身杭州CHANEL大秀　近照曝光網民歎認不出　曾逃稅遭罰13億

內媒《津雲新聞》報道，曾涉逃稅遭重罰13.4億的帶貨主播薇婭現身杭州，受邀出席CHANEL大秀。薇婭近照曝光後，不少網民表示其相貌大變完全認不出。



薇婭現身杭州CHANEL大秀。（網絡圖片）

薇婭現身杭州CHANEL大秀。（網絡圖片）

據此前報道，有「直播一姐」之稱的內地網絡主播薇婭（本名：黃薇），因在2019年至2020年期間偷逃稅，遭浙江杭州市稅務局稽查局追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元（人民幣，下同）。

薇婭現身杭州CHANEL大秀。（網絡圖片）

薇婭現身杭州CHANEL大秀。（網絡圖片）

12月3日，CHANEL 2024/25高級手工坊系列發佈會在杭州舉行，薇婭現身大秀現場。相片曝光後，不少網民表示，完全認不出來是薇婭：「你不說根本認不出來」「這是那個賣貨的薇婭？」「這跟原來長得完全不一樣了」。

薇婭現身杭州CHANEL大秀。（網絡圖片）

薇婭現身杭州CHANEL大秀。（網絡圖片）

網絡亦有消息稱，今年11月薇婭旗下新零售電商直播產業基地項目舉辦封頂儀式，薇婭到場參加。有網民猜測，薇婭應該是轉向了幕後工作。

薇婭參加封頂儀式。（網絡圖片）