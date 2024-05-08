新郎曾盼過世外婆能「化成蝴蝶」來觀禮　婚禮這一幕震撼無數網民

湖南一名新郎近日在婚禮現場說道，曾發訊息給過世的外婆，希望她能變成一隻蝴蝶來參加他的婚禮。



沒想到話音剛落，一隻白色的蝴蝶就飛到了新郎的心上，瞬間讓他淚流不止。相關影片在網上瘋傳，不少人直呼，「那瞬間真的起雞皮疙瘩了。」

新郎才剛說完 蝴蝶便飛到他心口上（點圖放大瀏覽）：

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據《河南電視台》報道，近日，湖南一婚禮現場，新郎發言，說自己的外婆去年去世了，他曾給外婆發訊息說希望她變成一隻「蝴蝶」來參加自己的婚禮。

話音剛落，一隻純白色的蝴蝶飛到了新郎的心口上。

婚禮一週前，新郎在給外婆的訊息中寫道：「外婆，如果你想來參加我們的婚禮，你可以變成一隻蝴蝶飛到我的肩膀上嗎？這樣我就知道是你來看我了！如果來了，一定要多停留一下，我們都很想你，一直在懷念你。」

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該隻白色的蝴蝶不斷在新郎身邊飛舞著。相關影片引起網友熱議：

「停在他心上那一刻，我的心震動了」

「可能他的外婆身高剛好到他胸口，回來抱抱他了」

「蝴蝶飛過去的時候，我真的覺得這世上有些事，真的是玄學」

「蝴蝶飛到胸口的那一刻，我的淚也飆出來了」

「反正我是信了，他外婆一定在現場」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】