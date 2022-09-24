靈異｜抽煙青年遭老屋主怒斥　轉眼即遇恐怖事　聽鄰居說才知真相

老屋主一臉兇狠嚴厲警告著：「年輕人，不許在我門口抽煙！」



文：林姓網友（發表於靈異公社）

被莫名兇一頓的小孟連忙道歉。

離沒多遠的距離聽到一聲巨響，那老房子竟然坍崩了！以為被困在裡頭的兇巴巴老屋主卻也消失了找不著……

原來背後藏善意 鄰居說出真相連警察也感心寒（點圖放大閱讀）：

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小孟在台中一鬧區開店，他很習慣在店旁巷口內徘徊抽煙紓解壓力，這個人不錯，只要有慈善團體來募款、舞龍舞獅抱神像來要錢、艱苦人來借盤纏的，來者不拒，小孟都會慷慨解囊。

他巷口的老房子很久沒有人住了，感覺是沒有人住的地方，有一天，大約在中秋節前夕，他在這個巷口抽煙，大約深夜11點多，煙熄了之後，這個老房子的主人忽然打開了門，小孟嚇了一跳，想說這種破舊的屋子裡面怎麼會有人啊？

老屋子現身的是一位穿著黑色棉襖的老人，年約80歲，戴著一個黑色的瓜皮帽，兇狠狠的看著小孟，小孟跟他說一聲：「抱歉啦。」撿起了煙蒂。老屋主盯著他的臉：「少年耶，你不要在我門口抽煙。」小孟滿臉抱歉：「歐吉桑，失禮啦！」老屋主兇巴巴的說：「我人在裡面喔，你不要再來我門口抽煙喔，我提醒你喔，別說我沒跟你說嘿。」小孟有點不高興：「幹嘛這樣子，抽抽可以吧？」老屋主怒瞪著他：「不可以，我不歡迎。」小孟灰溜溜的回到自己店門，悶悶的關門打烊。

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那一天周六，小孟傍晚五點多又想抽煙，不自覺的又走到老屋子門口，看到老人就在破舊的鐵門裡面，用一種難以形容的眼神瞪著他，小孟嘴裡偷偷罵了一聲，然後走到巷口，抽著煙，吐著心中的沉悶。煙剩最後一口，小孟正要吸的時候，閉上雙眼，忽然聽到一連串的巨響，眼前老屋子三樓潮濕有裂痕的圍牆應聲爆裂，磚塊四濺，每一塊碎磚都比人頭還有大，小孟嚇得說不出話來。小孟對著老屋子大叫：「歐吉桑，歐吉桑，您有沒有怎樣？你有沒有怎樣？」屋子內沒有任何聲音。

小孟連忙報警，因為深怕老屋主已被砸到了，順便請警察將巷子口圍起來，防止汽機車進來，造成損害。警察來了之後，爬上牆看裡面，沒有人影，巷後的老鄰居走過來說：「裡面沒有人啦！獨居的歐吉桑20幾年前就過世了呀。」小孟急忙說：「沒有啊，剛才明明就有人，一個80歲左右的歐吉桑，戴黑色的瓜皮帽啊！」老鄰居倒抽一口冷空氣：「真的假的啊？」小孟激動的說：「真的，就在鐵門後，屋子裡面。」老鄰居臉色蒼白：「他過世20幾年了耶……」小孟不相信：「是真的有人！」

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老鄰居說：「可是，歐吉桑應該只有170公分，你看到他在鐵門後面，還看得到他的臉，這樣至少超過180公分了耶，難道他是用飄的？」警察這時開口了：「這裡早已沒住人，裡面不可能有人，你一定是看走眼了。」小孟這時候忽然驚覺的說：「啊！如果剛才我站在門口抽煙，我可能已經被碎磚頭砸死了，難怪歐吉桑昨晚警告我絕不能在這裡抽煙。」兩位警察和老鄰居面面相覷，露出難以形容的神情，趕緊遠離老屋子，不再討論下去。

小孟回去想想，歐吉桑應該是要救他，所以才會厲聲警告，而且那天晚上看到的歐吉桑的確沒有那麼高，為何在鐵門外還能看到歐吉桑氣呼呼的臉呢？於是小孟找一天在門口擺一小桌子，燒香燒金紙拜拜，感激老人家的救命之恩。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】