刻在你心裡的樣子！新娘婚禮偷換制服甜笑登場　新郎轉身淚崩

青島近日舉行的一場婚禮片段流出後羨煞眾人。



這名綁著高馬尾的新娘在走紅毯階段時，悄悄換上高中時期的運動制服，俏皮的走到背對自己的新郎後面，輕輕地拍著新郎的肩膀，新郎一轉身，看到青春亮麗的女孩站在眼前，彷彿回到10年前高中認識的瞬間，忍不住喜極而泣，新娘也送上大大的擁抱，幸福的瞬間感動無數人。

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《青島新聞網》報導，這個五一假期，青島一對95年後新人「撒狗糧」，瞬間感動全網。5月1日，「他娶到了高中時就想娶的女孩」話題衝上微博和抖音青島同城熱搜第一名，影片中，一身校服亮相的新娘讓新郎喜極而泣，播放量破千萬。

據了解，新娘紹瑜和新郎周家樂高中相識於膠州第三中學，兩人的緣分從高二文理分班時悄悄降臨，邵瑜回憶當時，每天晚上放學後，周家樂會繞路送她回家，風雨無阻。

大學填志願時，周家樂直接複製邵瑜的志願書，選擇相同的學校和專業，被同一所學校錄取，畢業後，邵瑜希望回到家鄉工作，周家樂毫不猶豫地支持她。

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如今，愛情長跑已超過十年的兩人終於修成正果，從青梅竹馬般的日子步入婚姻的殿堂。

在這重要的日子裡，紹瑜偷偷決定要在婚宴會場上穿上兩人初識的校服，給新郎大大的驚喜，直到婚禮儀式舉行當下，新郎周家樂一直被蒙在鼓裡。

就在轉身的一瞬間，看到紹瑜身穿高中校服俏皮地對著他笑，彷彿時光倒流回到十年前，相識相惜的點點滴滴湧上心頭，頓時感動淚崩，掩面而泣。

紹瑜透露，為了重溫那段青澀的青春回憶，我決定以這種特殊的方式出場，「除了自己和婚禮管家及少數朋友以外，驚喜在婚禮當天才被揭曉，當我看到他臉上的驚訝與感動，他的目光在我身上流轉，徬彿在回憶那些我們共同度過的青春時光。我知道，我做到了，我給了他一個難以忘懷的驚喜。」

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