大學生申請男變女　武漢高校公示未匿名化處理私穩信息　網民熱議

湖北武漢的華中科技大學同濟醫學院護理學院一名男學生，因做性別重置手術向學校申請變更性別信息，但校方將其個人私穩信息公示，引起熱議。



該公示稱，護理學院一名男學生向學院提交個人基本身份信息變更申請，因進行性別重置手術緣由，申請其性別信息由男變更為女。學院特此公示，公示日為12月5日至20日。公示中還詳細列明該學生姓名、所在專業、班級和身份證號碼等信息。

《瀟湘晨報》報道，同濟醫學院護理學院辦公室相關負責人表示，公示確實存在，是經過相關部門和程序才發出。至於為何要進行如此詳細的公示，基於哪些相關規定，該負責人表示，此事涉及學工和教務，他並未得到相關授權，具體情況不太清楚。

華中科技大學同濟醫學院護理學院一名男學生，因做性別重置手術向學校申請變更性別信息，但校方將其個人私穩信息公示。（微博＠白夜菌Dream）

華中科技大學同濟醫學院護理學院一名男學生，因做性別重置手術向學校申請變更性別信息，但校方將其個人私穩信息公示。（微博＠白夜菌Dream）

知名刑事辯護律師、河南澤槿律師事務所主任付建認為，身份證號、性別變更緣由屬於個人敏感信息，公示這類信息增加學生信息被不當使用或泄露的風險，也有可能為學生增加心理負擔。

學校進行公示可能是出於程序上的必要，確保信息變更的公開透明、接受師生監督等，在實現公示目的的同時，應保護學生私隱，匿名化處理關鍵信息。

網民睇法：

應該公示清楚，否則上洗手間和浴室會引起混亂。這是對個人和公眾的尊重。

身份證號確實不應該公示。

性別變更不應該屬於隱私敏感信息吧……

很多人說身份證不應該公示，那同名同姓的人怎麽區分？如果要公示，就要完全公示，最好把照片也公示。

這種男孩變女孩，然後住進女宿舍，上女廁所，女同學們沒有意見？

不是，至少身份證不能完整地發出來吧

也許是她（他）本人因為生理特殊，不得不變更呢？

好的大學就是包容、開放、接納、有社會責任擔當、敢為人先

性別變更公示沒問題，身份證實在要公示可以隱藏中間幾位數啊，就算不是跨性別者，身份證也不是隨隨便便就公開了吧，跨性別者就沒有一點隱私了是嗎？

