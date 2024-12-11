棟篤笑演員吐槽不鏽鋼盲道雨天打滑　深圳福田連夜換水泥獲大讚

《中國新聞網》消息，此前，內地一名棟篤笑視障演員在一檔節目中稱，某些城市的不鏽鋼盲道雨後極其濕滑。近日，多名深圳網友發帖稱「福田連夜拆不鏽鋼盲道」，換成了更為安全的水泥材質盲道。



網民稱深圳不鏽鋼盲道換水泥。（南方都市報）

內地一名叫做「黑燈」的棟篤笑演員，在節目中用講段子的方式吐槽部份城市的盲道使用的是不鏽鋼材質，下雨後跟溜冰沒有區別：「路上都是瞎滑」。

棟篤笑節目截圖。（南方都市報）

棟篤笑節目截圖。（南方都市報）

有專家表示：「不鏽鋼的盲道確實不適用於室外，脫口秀演員的發言傳達了很多視障人士的心聲，也反映出盲道材質不適宜、鋪設不專業、被佔用等諸多問題。」對於上述問題，深圳有關部門迅速組織進行了實地調查和評估。

網民稱深圳不鏽鋼盲道換水泥。（南方都市報）

網民稱深圳不鏽鋼盲道換水泥。（南方都市報）

不少網民發帖稱 ，「偶遇深圳速度」「黑燈，你看到了嗎？不鏽鋼盲道換水泥了，再也不用『瞎滑』了。」演員本人則回應事件稱：「確定這個跟節目有關係嗎」，有網民評論：「一定有關係。」