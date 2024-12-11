深圳灣一豪宅單位發生爆炸　有居民大火中墮樓　衝擊波影響｢春筍｣

12月11日下午，有網民爆料，深圳灣一住宅的其中一層有單位發生爆炸事件。網民影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶墮樓。至於事故原因，網傳的悅府業主交流群組稱，「是燃氣」，「鄰居聞到味道」。



據網傳消息，爆炸發生小區為華潤深圳灣悅府，位於後海地鐵站附近。網傳圖片顯示，爆炸發生在高樓層，其中一個單位發生爆炸，房間內部還有火焰燃燒，周圍幾戶的陽台圍欄玻璃、窗戶均被震碎，樓上住宅的窗戶被濃煙覆蓋。

+ 2

有在附近「春筍」工作的網民表示，寫字樓辦公室都能感受到振幅，聽到巨響後看到「樓上嘩啦啦地掉東西」。

網傳影片圖片顯示，有一名女性住戶坐在損毀單位的陽台邊，隨後屋內燃起熊熊大火，該女住戶從陽台邊滾落墮樓。暫未知其目前狀況。

疑似有住戶坐在爆炸窗戶附近，網民稱其已墮樓。

有女住戶疑似在爆炸單位的陽台邊，網民影片顯示，其已墮樓。

有網民表示，爆炸衝擊波影響附近地標「春筍」。

有網民表示，爆炸衝擊波影響附近地標「春筍」。

目前尚不清楚爆炸具體原因，人員受傷情況亦未可知。相關部門表示，正在調查此事。

《南方都市報》報道指，火災至少波及該樓棟四五個樓層房屋，其中2個樓層房屋受損嚴重，外立面幾乎已經完全燒毀，其他樓層房屋玻璃也有不同程度破損。

深圳最新通報表示，2024年12月11日14時46分，深圳市消防救援支隊接到報警：南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動。目前，消防救援力量已到場，具體情況待進一步核實。 ​​​

有消防車到場滅火。（深圳第一現場）

據悉，深圳灣悅府二期開發商為華潤置地有限公司，物管為華潤物業管理有限公司。該小區位於後海片區是於2018年所建的豪宅小區，均價約17.9萬人民幣（每平方米）。針對事故，華潤置地相關負責人稱「目前仍在了解情況」。