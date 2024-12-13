中國百萬網紅遭爆賣淫「一晚10萬」！本尊低調回應：奮鬥本就艱難

中國網紅「Sun雅喬」擁有150萬粉絲，一直以來塑造出獨立自主、成功女性的形象，並時常分享如何與男性相處的小技巧，深受廣大女網友喜愛。然而，近日她卻捲入賣淫醜聞，有傳聞指出她曾涉及性交易，甚至流傳性愛影片。對此，Sun雅喬並未明確否認，僅表示：「奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路。」



中國網紅「Sun雅喬」就被指賣淫一事作出回應：（按圖了解）



中國百萬網紅Sun雅喬遭爆賣淫。（抖音截圖 / @Sun雅喬）

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根據內地媒體報道，Sun雅喬賣淫的消息在今年初就已有傳開，當時傳出她的一晚的費用達人民幣10萬元（約港幣10萬8千元元），不過當時未掀起大波瀾。沒想到，近日這一話題再度被挖出，並在網絡上迅速發酵。對此，Sun雅喬在私人帳號上回應，表示平時大家看到的帳號是由她的團隊負責運營，事件將在私人帳號進行說明。

面對醜聞，Sun雅喬選擇以勵志語錄安慰粉絲，堅持傳遞正面能量。她對支持她的人說：

女孩子就是要自立自強，鐵粉盡可放心，姐腰桿挺得筆直，奮鬥廝殺向上生長本就是一條極為艱難的路。

她還強調：「與其畏縮害怕，不如大步向前，人生的路是自己走出來的。」對此，支持者與批評者各持立場。

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