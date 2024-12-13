女子赴美見男網友雙雙失蹤！沙漠找到2人屍體「明顯地已白骨化」

廣東省一名女子日前飛往美國見男網友，離奇失聯，美國加州警方證實，兩人遺體在當地一處國家公園被發現，遺體已呈現「白骨化」，由於當地氣溫高達攝氏47度，極可能是受困脫水死亡。



金芳離奇失蹤死亡案件，最近有真進展：（按圖了解）



失蹤女子47歲的金芳，她於去年7月飛往加州，與52歲男網友菲特派崔克見面，兩人一起旅行後離奇失蹤，未料雙雙死亡，當地警方近日公佈遺體檢驗報告。（微博截圖）

《紅星新聞》於12月12日報道，這名失蹤女子是47歲的金芳（音譯，Fang Jin），她於去年7月飛往加州，與52歲男網友菲特派崔克（John Fitzpatrick）見面，兩人一起旅行後離奇失蹤，未料雙雙死亡，當地警方近日公佈遺體檢驗報告。

加州法醫指出，屍檢報告應警方要求封存數月，直到近日才公開，目前未發現謀殺跡象，但死亡原因仍未確定。報道引述美國法醫病理學家認為，根據檢驗結果，這些遺體已「明顯地白骨化」，而他們最後一次被人看到的地點，是加州最大的州立公園安沙波利哥沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park），當時氣溫最高達攝氏47.2度，「如果他們當時被困在沙漠中，很可能因脫水死亡。」

報道指出，金芳與家人7月22日起失聯，不久菲特派崔克也被發現失蹤，同年9月，菲特派崔克的遺體在安沙波利哥沙漠州立公園被發現，隔月警方又在該公園找到更多人類遺骸，其中一具證實是金芳。

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