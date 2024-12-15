小紅書網民分享機票優惠秘訣：發這一句話竟可降價2000元？

內媒《北京青年報》報道，內地年輕人為了應對「大數據殺熟」，開始嘗試馴化算法，有人分享自己的經歷稱：在反覆評論「機票太貴了，買不起，不去了」之後，機票降價了2000元（人民幣，下同）。



示意圖。（視覺中國）

小紅書網民發帖分享成功經歷。（網絡截圖）

小紅書亦有不少「機票降價攻略貼」。（網絡截圖）

《北京青年報》報道，一位內地年輕人兔兔分享自己的經歷稱，第一次搜機票顯示4309元，當她反覆評論「機票太貴了，買不起，不去了」之後，航班價格變成了1903元。

兔兔表示，她是在網絡上學到的「機票大法」，讓系統給自己的人物畫像從「想要進行跨國旅行的有錢人」變為一個「旅行取決於機票價格的沒什麼錢的人」，票價就成功大幅下降。

小紅書亦有不少「機票降價攻略貼」。（網絡截圖）

小紅書網民發帖分享成功經歷。（網絡截圖）

小紅書亦有不少「機票降價攻略貼」，不少網民均在其下複製文案稱「機票太貴不去了」，也有不少博主分享自己降價成功的經歷，有人稱發完了這段話，從北京到深圳的機票便宜了300元，還有人購買大連到寧波的機票便宜了160元。

除了機票外，不少網民也分享在購物被大數據殺熟的經歷：「我發現我用安卓和蘋果看機票，訂酒店的價格不一樣。安卓老舊型號出來的價格能便宜幾十塊錢。」「我買東西搜完JD搜TB，然後再回到JD的時候就彈出來優惠券」「這麼軟件能不能不收集其他軟件信息呀！全都是大數據殺熟！」。

示意圖。（視覺中國）

近日，中國國家網信辦出台《關於開展「清朗·網絡平台算法典型問題治理」專項行動的通知》，其中也提到嚴禁利用算法實施大數據「殺熟」，嚴禁利用用戶年齡、職業、消費水平等特徵，對相同商品實施差異化定價行為。