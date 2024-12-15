圓通裝車工40℃高溫工作離世　家屬要求300萬賠償遭拒：屬正常工亡

今年7月23日，被派到圓通快遞的裝車工白潤明，在工作期間突然在車廂內暈倒，送醫後被診斷為熱射病，不幸於7月25日淩晨搶救無效去世，終年40歲。



家屬認為，白潤明在高溫工作環境下被強制加班，且其暈倒後，圓通公司在不具備救助條件的情況下並未第一時間及時送往醫院救助，多種原因疊加致其死亡。



據內媒紅星新聞報道，日前，圓通公司處理此事相關人員表示，白潤明暈倒後，公司已盡力搶救，其屬工亡，公司願按照相關標準進行賠償，一次性支付140萬補償，但由於家屬要求300萬，雙方協商未能達成一致，「歡迎家屬通過司法程序解決」。



據《紅星新聞》報道，白潤明四年前，其與同鄉王某到圓通工作，成為裝車工。平時的工作主要是在車廂內，把傳送帶上的貨物裝到車上。車廂大小不等，最小的長十七點五米，最大的長二十四米，每天至少裝四車。

從每天下午17:30開辦前會，到18點流水線開機，再到第二天早上6點下班，除了中間半小時吃飯時間，一共工作12小時，工人基本工資與裝車快件數量有關。有工友介紹，公司一般不要求加班，如果提前完成可提前結束，但若工作沒完成，超過第二天清晨6點便會算加班費，一小時20元（人民幣，下同）。

7月22日，事故發生的前一天，白潤明正常工作，到7月23日早晨5點半左右下班。

事發當晚監控影片。（紅星新聞）

參與處理白潤明事件的圓通公司工作人員吳先生表示，白潤明原本應在7月23日休息，但由於同事臨時請假，他與同事換休，所以7月23日當晚，白潤明又按規定時間去工作。監控顯示，當天22時25分左右，白潤明暈倒在貨車車廂內。22時29分左右，現場的其他工友發現後，隨即關停傳送帶，將白潤明擡出。

吳先生介紹，他接到消息後，22點40分左右到達現場，當時見到白潤明已昏迷，意識不清醒。他回憶道，將白潤明從車廂抬出放到空曠處後，現場人員用毛巾和水對他進行擦拭，進行物理降溫。當時判斷白潤明應該是中暑了，一邊現場對他進行降溫，一邊撥打了120。

暈倒後50分鐘送醫 勞力性熱射病救治無效死亡

救護車於白潤明暈倒後50分鐘駛離事發地。（紅星新聞）

據監控顯示，白潤明暈倒後約50分鐘，當天23點15分，救護車駛離圓通公司大門。永清縣人民醫院出具的相關材料顯示，白潤明入院時間為7月24日0點22分，入院情況為患者入院前2小時於高溫環境工作時突發意識喪失伴嘔吐，白潤明入院後，被診斷為熱射病、吸入性肺炎（雙下肺）、應激性消化道出血、代謝性酸中毒、呼吸性堿中毒等。

入院後，白潤明便進入重症監護室搶救，7月25日淩晨4點34分，白潤明搶救無效去世。其死亡醫學證明書上顯示，死因為勞力性熱射病。

白潤明去世後，參與救治的醫生對其死亡原因進行討論。參與救治的醫生認為，患者診斷為熱射病較明顯，在對其采用血氧凈化、冰毯、補液、呼吸機等治療均未能改善其情況，出現應激性潰瘍出血，死亡原因是呼吸心跳驟停。

醫院死亡診斷為熱射病。（紅星新聞）

工作環境溫度超40℃

家屬認為遭強迫加班、急救措施不力致死

白潤明家屬及工友皆表示，白潤明沒有基礎病，且身體健康，亦無飲酒等不良嗜好。家屬認為，白潤明生前工作車廂悶熱，高溫作業缺乏安全保障，且主張白潤明被迫加班，長時間高強度勞動導致其身體難以承受。且其暈倒後，急救措施不力，圓通公司在不具備救助條件的情況下並未第一時間及時送往醫院救助，多種原因疊加導致其死亡。

對此說法，同鄉工友王某表示，白潤明當日工作環境是一個長24米的車廂，白潤明工作的具體位置是在車廂的最里面，車廂外有一個風機，但是並不能吹到最里面，無法覆蓋到車廂內部，所以車廂內很熱，通風不好，當天車內工作溫度可能高達41℃到42℃。

王某回憶，事發當天21點30分左右，他看到白潤明去找當班組長，兩個人站了一會兒。「我看那個表情好像是他有點累，好像就是幹不了的樣子，找組長請假去了。」但由於二人距離自己較遠，未聽清二人的談話內容，不過從二人的表情判斷，組長沒有批準，白潤明於是回到崗位繼續工作。

圓通回應：無違規現象 無強迫加班

參與處理白潤明事件的圓通公司工作人員吳先生說，「那天晚上9點多了，其實氣溫已經降下來了。」白潤明在車廂內工作，車廂側車門是打開的，有移動風筒，之前頂上還有調風機。事發後，相關部門已經進行檢查，認為生產過程當中不存在違規現象。

據事發當地的河北永清縣氣象台發布的高溫橙色預警顯示，事發當天7月23日，當地最高氣溫可達36℃至38℃。

對於家屬所說的「強迫加班」的說法，吳先生表示，公司並未強迫其加班或進行高強度工作。轉運中心人多活也多，工人實行的是計件薪資，多幹多得，白潤明可以選擇不幹，公司不能把他怎麽樣。「大家都是成年人，我今天能不能幹，我今天身體好不好的話自己知道的。」

不過，白潤明的家屬在整理白潤明遺物時，意外發現白潤明手機中有之前的多次錄音，其中存在白潤明感覺身體不適沒有休息好，給組長打電話想要請假，但組長仍要求白潤明加班。如在今年5月3日的通話錄音中，白潤明向組長表示，「我白天一天也沒睡覺，瞌睡的我，黑夜我不上了。」組長明確表示，「我讓你來」「別打折扣了」等。

有工友介紹，裝車工是流水線工作，他們需根據傳送帶的速度裝貨物，傳送帶不停，人就不能停，他們日常工作強度比較大。

圓通快速工作間。（視覺中國）

對於家屬認為的「搶救不及時」的說法，吳先生說，在白潤明暈倒後，現場人員已及時將其轉移到通風場所，並進行物理降溫和撥打120報警，已盡力搶救。他稱，醫院到事發現場距離較遠，大約15公里，救護車過來需20來分鐘。

家屬要求300萬未獲圓通同意：歡迎司法程序解決

參與處理此事件的圓通公司工作人員吳先生表示，白潤明屬於工亡，圓通公司願意按照工亡的標準，支付一次性工亡補助金、喪葬費，但供養親屬撫恤金方面，圓通公司希望按月支付供養親屬撫恤金，但白潤明家屬要求一次性支付，雙方未達成一致。

白潤明家屬表示，圓通公司未按相關法律法規為白潤明繳納社會保險，包括工傷保險。這一行為嚴重侵犯員工的合法權益，導致白潤明在發生工傷事故後無法獲得應有保障。要求一次性賠償300萬元，是有事實和法律依據的。以及白潤明的死亡給親屬造成極大傷害，要求精神賠償60萬元。

據事發地河北省永清縣經濟開發區社會服務中心出具材料顯示，針對白潤明去世的賠償，圓通公司按照工亡認定並賠償相關費用（一次性工亡補助金103萬元，一次性喪葬補助金4萬元，按月支付供養親屬撫恤金）。在數次談判中，家屬要求一次性賠償300萬元，圓通公司考慮到家屬失去親人的情緒，理解家屬的出發點，願意一次性支付140萬元，但家屬不同意。

白潤明家屬表示，主要訴求是要求圓通公司承認錯誤，進行整改，並按照國家標準進行賠償和補償。而圓通吳先生則表示，如果家屬對賠償方案不滿意，歡迎其通過司法程序進行解決。

截止目前，對於白潤明的死亡賠償爭議，尚未進入司法程序。