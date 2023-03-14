安徽鄉村快遞員每日給自己送上百個包裹？　村民讚「集體收件人」

《人民日報》報道，3月11日下午的兩會「委員通道」上，全國政協委員曹鵬講述了快遞小哥檀世旺的故事。檀世旺在安徽石台縣送快遞，每日要配送上百單。由於村中許多留守村民不會使用智能手機，一些農戶家沒有門牌號，便將快遞收件人直接寫成檀世旺的名字，由他代收。檀世旺也主動承擔起了為村民們收取、傳送快遞的任務，每日會收到上百個寫著自己名字的快遞。



報道稱，檀世旺今年53歲，自幼家境貧寒，高中畢業後外出務工謀生。後來，為了照顧家中的孩子，檀世旺夫妻放棄了外地生意，回到家鄉石台縣當起快遞員。

石台縣地處皖南山區腹地，村中有許多留守老人和留守兒童，大部門村民不會使用智能手機，收取快遞不便，一些在外做工的年輕人便將快遞收件人直接寫成檀世旺的名字，由他先代收包裹，再幫忙送到家人手中。

久而久之，檀世旺成了村民們的「集體收件人」。他每天帶著許多「寄給自己」的包裹，將快遞送到村民手中。在檀世旺手機的通訊錄中，他細心地為在外務工的村民寫下備註，遇到需要提醒吃藥的老人會耐心提醒，遇到村民屋頂漏雨，他會上房幫人補瓦，「 有事找檀師傅」幾乎成了村民們的默契和共識。

報道稱，多年來，檀世旺面對眾多來自全國各地的快遞，從未搞錯。每天跑8個鄉鎮、200 公里，有的路段還蜿蜒崎嶇，但檀世旺從不嫌麻煩，送快遞也成為了一種樂趣，「只要村民需要，我會一直為他們送下去」。