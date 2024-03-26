江西某醫院婦產科主任被舉報參與代孕　官方成立聯合調查組徹查

3月26日，打拐志願者上官正義發文舉報，江西省宜春市宜豐縣人民醫院吳姓產科醫生涉嫌與代孕機構合作，安排代孕媽媽持他人身份在該院住院生產，後由代孕機構將出生證售予客戶。

江西宜豐縣聯合調查組通報稱，縣委、縣政府已責成縣衛健委會同公安、市監等部門組成聯合調查組，調查核實相關情況。一經查實，將依法依規嚴肅處理。



上官正義介紹，根據前期的線索，湖南代孕機構的中介，將代媽多批次運送到江西宜春市宜豐縣人民醫院，買通該院婦產科吳姓主任，由代媽持他人（客戶）身份住院生產，而後順利辦理出生證明。

上官正義舉報，江西宜春市宜豐縣人民醫院婦產科吳姓主任勾結代孕機構，收受好處費。（微博＠上官正義）

他在江西宜豐縣人民醫院臥底時發現，吳主任勾結代孕中介，收受好處費。每次生產完畢，代孕中介以向吳主任送水果為名，將現金放在水果籃中，以表感謝。

吳主任承認已接受代孕機構安排的多名代孕媽媽生產，收受過萬元好處費，並透露其他同事也有安排代孕媽媽生產，「大家都在做，她也就參與其中」。

上官正義提到，自己曾規勸吳主任向有關部門投案自首，主動交代問題，但至今未果，希望有關部門可以嚴查、嚴懲。

江西宜春市宜豐縣人民醫院。（微博＠上官正義）

公開資料顯示，宜豐縣人民醫院是全縣唯一的一所集醫療、保健、康復、科研、教學任務為一體的 「二級甲等」綜合性醫院。與南昌大學第一附屬醫院為緊密型醫聯體、南昌大學第二附屬醫院對口幫扶醫院，並與三級綜合醫院簽訂23個專科聯盟，是江西中醫學院、宜春學院、宜春職業技術學院等多所院校的教學基地。