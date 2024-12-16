深圳豪宅爆炸賠償待確認　死者家屬拒屍檢：望出具無責任證明書

12月11日下午，深圳灣一豪宅單位發生爆炸事件。影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性墮樓亡。深圳通報稱，截至11日18時，明火已撲滅，事故造成1人死亡，無其他人員受傷。據《界面新聞》報道，事件中的賠償事宜待確認，死者家屬表示，希望給死者出具一份無責任證明書，並拒絕屍檢。



疑似有住戶坐在爆炸窗戶附近，網民稱其已墮樓。

深圳灣高層豪宅爆炸瞬間恐怖影片曝光。（影片截圖）

《界面新聞》報道指，從悅府二期業主處獲悉，死者是29C的一位女性住戶。死者家屬稱，死者曾在11日下午2點45分向家屬求救，稱她當時被東西壓住。家屬隨後聯繫了物業，物業稱馬上派人處理，但房門打不開。12月11日晚上六七點，死者家屬收到通知前往醫院。

報道又指，12月14日，家屬想讓有關部門給死者出具一份無責任證明書，並做一個遺體告別儀式，然後進行火化，希望死者能夠盡快安息，但有關部門首先需要對死者進行屍檢，弄清死者的死亡原因，但家屬認為，屍檢是對死者的第二次傷害，不能接受，拒絕屍檢。

律師介紹，無責任證明，即公安部門出具的死亡證明，即他殺還是自殺的證明。

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由於死者屬非正常死亡，按照《殯葬管理條例》，殯儀館要見到公安機關調查後出具的死亡證明才能火化。該死亡證明要附有死因調查報告。而屍檢通常是調查死亡原因的手段之一。但律師分析，並非所有屍檢都需要屍體解剖才能查明死因。

律師提議：「死者家屬與警方溝通好，或者可以採用此高科技手段，在不對死者進行解剖的情況下，完整查明死因，為後續的案件辦理、追究相關法律責任打好基礎。」