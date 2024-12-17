28歲男星患肺癌入住ICU一個月　父求援：被醫療費壓得無法喘氣

28歲男星蔣智豪2021年因為參加人氣選秀節目《青春有你3》走紅，怎料去年（2023）3月證實罹患肺癌末期，今（2024）年又因為癌細胞轉移到腦膜，被醫生告知只剩3個月壽命。



6月30號蔣智豪曾透露腦膜轉移一再復發加重，急求各界為他集氣。9月16日他病情較穩定，曾發文祝賀大家中秋節快樂，之後蔣智豪就未再發文，令網民們十分擔心。



12月7日，蔣智豪父親在其帳號發聲求助，稱其9月底突然昏迷，在ICU頑強抗爭一個月才轉到普通病房，現在情況穩定，但仍需持續治療，懇請大家伸出援手。同天中午，北京衛視《生命緣》紀錄片專欄也為其發聲。



據此前報道，蔣智豪先前曾有一段時間消失，後來在微博發文透露自己平時不菸不酒，因為一直有咳嗽症狀，他原以為是咽喉炎，怎料一去檢查竟罹患了肺癌，而且已是末期，後來癌細胞又轉移到腦膜，當醫生告知只剩3個月生命的那一刻他崩潰了。

蔣智豪指出自己的母親也因為肺癌離世，「消失的這段時間裡，我沒有閒著，我在努力和病魔作鬥爭，這個病讓我最愛的媽媽在六年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這四個字是我消失的原因」，他提到自己本身不抽煙，年僅26歲就確診肺癌，身心靈都備感痛苦，也曾想過結束生命。

12月7日，蔣爸爸用蔣志豪的發文指出，9月底智豪突然昏迷，「在重症室頑強抗爭了一個月才轉到普通病房。他現在情況穩定，但仍需持續治療，可後續費用像一座大山壓得我們喘不過氣。每一分錢都關乎孩子的健康與未來，懇請大家伸出援手，幫孩子渡過難關，感恩！」

《青春有你3》26歲偶像蔣智豪失蹤7個月突貼文自揭患肺癌：我走啦

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蔣智豪父親的文章下方有許多粉絲慷慨解囊，更勸蔣智豪父親直接提供銀行帳戶，不要讓平台抽成。不少粉絲則為蔣智豪集氣，不過，據蔣智豪粉絲回覆，他在12月12日又被送入了ICU。

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