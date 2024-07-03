28歲男星肺癌末期「癌細胞擴散至腦膜」恐剩三個月命：最後一戰了

8歲大陸男星蔣智豪2021年因為參加人氣選秀節目《青春有你3》走紅，怎料去年（2023）3月證實罹患肺癌末期，近來又因為癌細胞轉移到腦膜，被醫生告知只剩3個月壽命。蔣智豪6月30號透露腦膜轉移一再復發加重，讓他「痛到想結束一切」，急求各界為他集氣，直呼這是最後一戰了。



蔣智豪先前曾透露自己平時不菸不酒，因為一直有咳嗽症狀，他原以為是咽喉炎，怎料一去檢查竟罹患了肺癌，而且已是末期，後來癌細胞又轉移到腦膜，當醫生告知只剩3個月生命的那一刻他崩潰了。

蔣智豪罹患了肺癌，而且發現時已是末期。（微博@蔣智豪）

蔣智豪罹患了肺癌，而且發現時已是末期。（微博@蔣智豪）

【圖輯】點圖放大看更多蔣智豪照片👇👇👇

+ 6

近日消失了一段時間的蔣智豪，日前在微博上發文感嘆：

感謝大家一直以來對我的關心和支持，很抱歉讓你們失望了，思考了很久，還是決定跟大家聊聊自己的真實狀況。

蔣智豪坦言目前情況很不樂觀，因為腦膜轉移一再復發加重，腦實質腫瘤也變成了多發：

經常頭痛到想要結束一切…行動能力也在慢慢變差，無論從經濟上還是心理上都已經難以承受，對於後續治療也再次陷入迷茫。

他說這段時間一直忍著不去檢查，因為在心裡一直都在幻想自己會再出現在應該有的生活，也一直都不想承認這是自己的結局，但是看到這美好的世界、身邊美好的一切，他真的不想那麼輕易放棄：

媽媽輸了，但是媽媽肯定不想我輸！懇請大家能幫幫忙，我想再挑戰一次它，一個人不行的話希望大家能借我力量和我並肩作戰，最後一戰了！

蔣智豪癌末，腦實質腫瘤也變成了多發讓他痛不欲生。（微博@蔣智豪）

延伸閱讀：

老牌大學突「停止招生」！創校47年退場 教育部：已報停辦

【本文獲「TVBS」授權轉載。】