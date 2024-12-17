為免排長隊租輪椅即可進北京故宮？　店員：有不少年輕人來租輪椅

《新京報》報道，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網絡熱門攻略貼。12月13日，內媒記者實測，租借輪椅後順利從愛心通道進入故宮博物院。



故宮附近的東華門大街有不少租賃輪椅的店舖。（新京報）

12月13日，記者實測從愛心通道進入故宮博物院。（新京報）

據《新京報》報道，有網民發帖稱，健全人士可租用輪椅從故宮的愛心通道免排隊進入景區，包括推輪椅的看護人士也可以一同入內。

據介紹，在故宮附近的東華門大街有不少租賃輪椅的店舖，手動輪椅的價格在每日100元（人民幣，下同）內，電動輪椅的價格則在每日100元至200元區間。

有網民發帖稱，健全人士可租用輪椅從故宮的愛心通道免排隊進入景區。（新京報）

北京故宮。（資料圖片/視覺中國）

有店舖職員表示，為了避免排長隊，確實有不少年輕人來租輪椅進故宮。還有職員介紹：「安檢人員不會『找茬』，也不會過多『盤問』。」

12月13日，內媒記者實測與同伴用租來的輪椅從愛心通道進入故宮博物院，愛心通道的安檢員僅核查身份證件、門票以及是否攜帶易燃易爆等危險物品。記者實測發現，對於乘坐輪椅參觀的年輕人，職員在現場很難判斷其真正的身體狀況，是真的行動不便，還是在蹭愛心通道。

故宮職員確認，「推輪椅入內，只限本人和一個陪護人通過。只要輪椅符合安全（標準），就可以自己攜帶，但要以現場情況為準。」