為免排長隊租輪椅即可進北京故宮？ 店員：有不少年輕人來租輪椅
撰文：許祺安
出版：更新：
《新京報》報道，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網絡熱門攻略貼。12月13日，內媒記者實測，租借輪椅後順利從愛心通道進入故宮博物院。
據《新京報》報道，有網民發帖稱，健全人士可租用輪椅從故宮的愛心通道免排隊進入景區，包括推輪椅的看護人士也可以一同入內。
據介紹，在故宮附近的東華門大街有不少租賃輪椅的店舖，手動輪椅的價格在每日100元（人民幣，下同）內，電動輪椅的價格則在每日100元至200元區間。
有店舖職員表示，為了避免排長隊，確實有不少年輕人來租輪椅進故宮。還有職員介紹：「安檢人員不會『找茬』，也不會過多『盤問』。」
12月13日，內媒記者實測與同伴用租來的輪椅從愛心通道進入故宮博物院，愛心通道的安檢員僅核查身份證件、門票以及是否攜帶易燃易爆等危險物品。記者實測發現，對於乘坐輪椅參觀的年輕人，職員在現場很難判斷其真正的身體狀況，是真的行動不便，還是在蹭愛心通道。
故宮職員確認，「推輪椅入內，只限本人和一個陪護人通過。只要輪椅符合安全（標準），就可以自己攜帶，但要以現場情況為準。」
有片｜母女火車霸佔女學生位置拒離開 持刀威脅乘警喊｢為我收屍｣高鐵搶位爆爭執 兒子遭女子當頭淋水 媽媽用同一招反擊影片瘋傳雲南遊客爬山燒山取暖引眾怒 目擊者心痛：漫山垃圾灰燼觸目驚心內地女大鬧飛機毆打空服員 大叫「我有背景」 航空公司不願回應山東女睡覺漏接電話竟遭辱罵「狗東西」 2市監所人員被停職