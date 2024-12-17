2024年12月21日是冬至，也是六合彩攪珠日，想要發家致富就看這次手氣！



據《搜狐網》指出，有4大生肖財氣不斷，財富會自己找上門來。

冬至節氣2024｜記得買六合彩？「財神爺點名4生肖」有望一夜致富（01製圖）

點圖放大看看最有機會一夜致富的生肖及更多增運建議：

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一、生肖雞

屬雞的人天性善良，因為一直以來都願意主動幫助他人，所以為自己累積了很好的福報，在冬至這天進入財運的高峰期，財運將會大放異彩，不僅正財運走上軌道，連偏財運也是遍地開花。

冬至開始屬雞的人還有月德吉星的庇護，不只財運急升，事業上也將迎來高峰，尤其是財神爺主動找上門，會有數不盡的各種好運。

二、生肖龍

屬龍的人冬至開始走橫財運，收入將會明顯增加，而且正職以外的收入也會出現，建議多嘗試不同的方法、打開你的眼界，不只橫財運旺，對未來的發展也會有很大的幫助。

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三、生肖豬

屬豬的人冬至這天開始時來運轉、財運當頭、旺福旺財，生活運勢上也更加得心應手，賺錢變得更容易，有意外之財降臨，而且數目還不小，是一筆能夠改善生活品質的大錢，只要把握住機會，就能過上好日子。

四、生肖猴

屬猴的人在今年冬至走入事業運的高峰，會得到主管的賞識，另外財運也是滾滾來，是冬至最有機會一夜致富的生肖。屬猴的人冬至開始同時遇到天德貴人和月德貴人，形成日月合照的命局。如果能在工作中表現足夠的忠誠，對於未來的事業運將大有助益。

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