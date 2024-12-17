冬至習俗與禁忌盤點　行房恐洩陽氣傷元神　吃2食物添財富旺桃花

隨著氣溫下降，週六（21日）將迎來「冬至」節氣，除了遵循傳統習俗吃湯圓外，民眾也重視各種民間禁忌，避免影響來年運勢。台灣清水孟國際塔羅小孟老師及民俗專家柯柏成在FB粉專上提醒立冬6習俗、6禁忌，並提供簡易開運大法，期望透過運勢轉換來迎接好兆頭，提升來年運勢。



冬至習俗知多少？湯圓一定要吃「這一倍數」

12月21日將迎來冬至，是北半球一年中黑夜最長白天最短的日子，古人認為冬至之後，白天變長、夜晚變短，象徵著陽氣的萌發。因此，冬至在古代的重要性甚至超過春節，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，拜祭租先。



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冬至習俗：

1、冬至拜神

大多會在白天拜祭神明、祖先或地基主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。



供品方面可準備三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯；紙錢方面，拜神明使用刈金、壽金、地公金，拜祖先則使用刈金、銀紙。

2、吃湯圓

湯圓象徵圓滿、團圓，冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，求財者將財富圓滿如意，人際關係上會人事滿滿，家庭方面更會家庭和樂幸福美滿。小孟老師建議，紅白湯圓一起吃有陰陽調合之效，能讓運勢旺5年。



另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此冬至當天讓小孩吃湯圓就代表增添歲數，有「添歲」的意涵，並藉著吃湯圓祈求事事圓滿。

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3、吃水餃

餃子象徵財寶，因此冬至吃水餃可以旺財富，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。



4、吃豬腳麵線

冬至吃豬腳麵線能去穢氣、煞氣，還能延壽破除太歲卡關。



5、吃年糕

冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。



6、冬至送鞋

唐朝《中華古今注》記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑」。古人在冬至時，會由晚輩買鞋子送給舅舅與姑姑，演變至今，變成舅舅、姑姑會送鞋給外甥、侄兒，代表替晚輩添衣、添歲。



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7、冬至進補

冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。



8、吃餛飩

南宋民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，意謂著混沌初開，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。



冬至禁忌：

1、不可以房事

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。



2、晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到：「以冬日至，致天神人鬼」，冬至對於古代人來說為鬼節，建議晚上9時後避免外出，若遇到必須外出的情況，可隨身攜帶鹽巴。



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3、嫁出去的女兒不要回娘家

因為冬至氣溫低寒，倘若回娘家路途遙遠，萬一女兒在途中感冒生病，回家後會傳染給父母，長輩大多年事已高，萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至時女兒避免回娘家。



4、不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降、陰氣旺盛，進而導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若冬至時陰氣太過旺盛，也會影響來年運途。



5、吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。



6、忌逞兇鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。



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專家教立冬開運大法 晚上11時前入睡就能提升運勢

至於民眾最關心的冬至開運法，柯柏成分享，在冬至這天冥想15分鐘，或是晚上11時前入睡，可以為來年積聚能量，運勢將會大幅提升。考生以及希望升官、求職的人，可於家中特定角落擺放文昌塔或文昌筆，有機會心想事成。



他表示，今年冬至交節氣時間為12月21日下午5時20分20秒，建議民眾可在晚上的11時至隔天凌晨的1時，靜坐冥想至少15分鐘，讓自己獲得天地宇宙的一陽來復，為來年的開運集聚能量；若不習慣靜坐冥想，念佛持咒或誦經也有同效。

若不方便冥想、誦經，柯柏成提供另一解方，提醒民眾至少在晚上11時之前入睡，讓自己迅速恢復元氣，「開運方法簡單到什麼都不做，只需要這個時間點去睡覺還辦不到的話，可以見得來年的運勢應該就比較難以有效提升。」

柯柏成進一步提醒，冬至的亥時，晚上9時至11時在奇門遁甲裡為難得的日月並行格，如果有需要考試、升官、求職，可以在這個時間點在家中或書房的東方，擺上已開光的文昌塔或文昌筆，一直放著到明年放榜、錄取，對於增強考運、做業務等有相當顯著的效果。

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