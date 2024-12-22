哈爾濱冰雪大世界開園門票炒到上萬　遊客凌晨3點披棉被排隊

綜合內媒報道，12月21日，第26屆哈爾濱冰雪大世界正式開園，園區整體面積100萬平方米，總用冰用雪量30萬立方米。有遊客拍片稱凌晨3點就有人排隊等待入園，還有黃牛對臻享票報價超過萬元（人民幣，下同）。



第二十六屆哈爾濱冰雪大世界正式開園。（央視新聞）

12月21日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區內排隊。（無人機照片/新華社）

12月21日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。（新華社）

遊客凌晨排隊等待入園

《新民晚報》報道指，有遊客拍片稱，凌晨3點園區外就迎來了第一名排隊的遊客，該遊客稱自己是山西人，披着棉被在園區外等候。哈爾濱文旅部門證實，12月21日，確實有遊客凌晨3點就開始排隊，而且6時許，園區外已經排起了長隊。當天，哈爾濱最低溫度零下22℃。

遊客凌晨排隊等待入園。（新民晚報）

12月21日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區內玩滑梯。（新華社）

有內媒報道，一名遊客得知要排隊3到4小時才能入園，表示：「我進迪士尼我都沒排過那麼長的隊伍。」

比演唱會還難搶 門票炒上萬元

《時代財經》報道，哈爾濱冰雪大世界景區官方商城顯示，標準成人票為每人328元。近一周所有開放預約日期的成人票均已售罄，優待票的情況也基本一致，雙人售價3988元起的四類臻享票也無法預約12月29日前的日期。

12月21日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。（新華社）

12月21日，哈爾濱冰雪大世界園區。（無人機照片/新華社）

有遊客表示園區門票「比演唱會門票還難搶」，還有來自遼寧遊客稱，問了兩個黃牛，臻享票加價一千元起跳，甚至有黃牛總報價超過萬元。