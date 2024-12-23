稱為南方客留冰雪大世界門票　哈爾濱一公司禁員工春節前遊玩惹議

綜合內媒報道，12月21日，第26屆哈爾濱冰雪大世界正式開園，當地一企業發出《關於春節前禁止員工前往冰雪大世界遊玩的通知》，事件引發爭議。律師表示，企業此舉或將違反勞動法。



12月21日，哈爾濱冰雪大世界園區。（無人機照片/新華社）

第二十六屆哈爾濱冰雪大世界正式開園。（央視新聞）

有網民稱買好了哈爾濱冰雪大世界的門票，但公司不讓去。（微博圖片）

據《央廣網》報道，一名網友稱自己已經買好了哈爾濱冰雪大世界的門票，但公司突然發通知稱不讓去了，否則將取消年度優秀員工的評選和年終福利的領取資格。

該條通知引發關注，不少網民發出質疑：「這也不太合適吧…..本地人福利難道不是去景區門票有優惠嗎？」「管得太寬了。」「從老闆的角度是非常有義氣的，但要求員工就大可不必。」

涉事《通知》。（網絡圖片）

12月21日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。（新華社）

涉事企業回應稱《通知》的內容屬實，負責人表示，目前暫未關注到有員工對《通知》提出異議，如果有員工提前買到了冰雪大世界的門票，因《通知》無法前往可以向企業申請報銷。

《紅星新聞》報道，涉事企業有負責人解釋：「因為現在是哈爾濱旅遊的旺季，外地的遊客特別多，加上冰雪大世界剛開園，人多門票也緊張，我們少去一個人，外地遊客就能多買一張票。」

12月21日，遊客在哈爾濱冰雪大世界園區內排隊。（無人機照片/新華社）

河南澤槿律師事務所主任付建表示，企業以員工去冰雪大世界為由取消其評優和年終福利或將違反勞動法。年終福利屬於員工勞動報酬的一部份，若企業無法證明員工去冰雪大世界對工作造成了實質性影響，這種取消行為可能構成剋扣勞動報酬。

且從公序良俗角度來看，員工在工作之餘應有自由安排活動的權利。企業不應該限制員工工作之餘的娛樂活動和生活安排。