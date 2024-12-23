山寨版《黑神話：悟空》現身任天堂Switch商店！大小僅338MB│多圖

國產遊戲《黑神話：悟空》在全球大熱，卻疑似出現山寨版。目前，一款名為《Wukong Sun: Black Legend》的遊戲在任天堂商店中上架，受到關注。



一款名為《Wukong Sun: Black Legend》的遊戲在任天堂商店中上架。（網站截圖）

山寨版《黑神話：悟空》遊戲畫面。（網站截圖）

山寨版《黑神話：悟空》遊戲畫面。（網站截圖）

山寨版《黑神話：悟空》遊戲畫面。（網站截圖）

內媒今日（23日）報道指，長久以來，許多知名遊戲深受山寨作品困擾，惡意開發商假借知名遊戲名頭，將各種小遊戲換皮後以類似知名遊戲的名稱上架各大遊戲商店出售，誘騙不知情的消費者購買下下載。

目前，一款名為《Wukong Sun: Black Legend》的遊戲在任天堂商店中上架。這款遊戲顯然就是借《黑神話：悟空（Black Myth：Wukong）》名頭的山寨作品，定價為62元港幣。

遊戲大小僅338MB

根據產品頁面介紹的內容顯示，玩家可化身不朽的悟空 —— 傳說中的齊天大聖，與強大的妖怪和未知的危險對抗。這款遊戲的大小約338MB，預計2024年12月26日在 Switch 上推出，實際就是一款換皮橫版闖關遊戲。

報道指，目前，尚不知道任天堂會如何處置這款遊戲，先前任天堂Switch商店也出現過山寨版遊戲，之後任天堂對這些山寨遊戲進行了下架處理。