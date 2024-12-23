四川男童遭同學「掌摑釘子燙臉」霸凌　校方疑「1巴掌100元」解決

內地校園霸凌事件層出不窮。近期，再有一段學生遭同學殘忍施暴的影片，引發關注。



12月21日淩晨，有網民發影片稱，弟弟在四川瀘州市合江縣石龍鎮南灘中學住校，在校期間被3名同學施暴，「扇耳光，用釘子燒紅燙臉，被打後校長聯繫家里說，多少錢一巴掌，教室里有監控，但學校找各種理由說沒有監控。」

該網民還稱，事後學校的處理方案是1巴掌100元錢，11巴掌1100元（人民幣，下同）。影片中，一名男童神情呆滯，左臉和左耳下端各有明顯的疤痕。

影片中還有疑似該學生家人與班主任王老師的對話。家人稱對學校的處理結果感到失望，同時質問道，「學校是教書育人的地方，難道學校安全問題跟你們老師沒有關係嗎？」

班主任王老師說，「我給他們家長打電話，以後再有類似的事的話，讓派出所來處理。」同時又稱，「我們老師和學校是教育學生不打架和調解學生之間的矛盾，最終做決定的是雙方孩子和家長。」

12月23日南灘中學一名女性負責人回應內媒時，否認了「1個巴掌100元」的說法，稱該男生的哥哥要求賠償1萬元，其他情況則不做透露。

合江縣教育局一名工作人員表示，他們對南灘中學學生被毆打一事高度重視，事發後成立了由縣教育局和縣公安局等單位組成的聯合調查組，目前正在深入展開調查。