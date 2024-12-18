穿越4000年古埃及　沉浸式探索胡夫金字塔　深圳海上世界首展開幕

內定領先的大空間沉浸式互動內容品牌博新全宇宙在深圳海上世界D區落地全國第四座沉浸式探索中心——博新全宇宙（深圳）沉浸式探索中心，於12月24日正式與華南觀眾見面。



開幕當天，風靡全球逾百萬觀眾、現象級文旅項目「消失的法老——胡夫金字塔沉浸式探索體驗」作為首個落地項目在華南地區開啟首秀。這一由法國Excurio製作、博新全宇宙於2023年首次引入亞洲的虛擬現實沉浸式探索體驗項目，在內地累計接待觀眾總量已迅速突破30萬人次，並廣受讚譽。

遊客體驗「消失的法老」深圳首展。

「消失的法老」是一場45分鐘的沉浸式探索體驗。觀眾除了可以近距離了解金字塔的內部構造和歷史脈絡，還可以探索從未向公眾開放的區域，甚至穿越到4500年前，揭開古埃及文明神秘的面紗。

在遊覽過程中，觀眾既可以感受登上大金字塔頂時俯瞰吉薩高原全景的刺激感，又能夠回到第四王朝時期，在尼羅河上乘坐太陽船航行，領略無限美景。該項目由法國Excurio開發製作，並由哈佛大學埃及學教授、吉薩項目負責人Peter Der Manuelian擔任學術顧問，他和他的團隊全程參與內容創作，確保項目中所有細節和描述符合建築學和考古學的研究發現。

值此中法建交60周年之際，「消失的法老」還被納入2024「法中文化旅遊年」及「中法文化之春-中法建交60周年特別呈現」項目。

「消失的法老」深圳首展將於12月24日開幕。

博新全宇宙（深圳）沉浸式探索中心位於深圳海上世界D區，室內總面積近2,800平方米，共分上中下三層，是目前博新全宇宙在國內單店面積最大的探索中心。場館採用「多IP同時運行模式」，可在同一片場地內同時運行多個大空間虛擬現實體驗，能夠在未來持續引入新的題材作品，豐富觀眾的體驗選擇。

此外，探索中心內設可同時容納80位觀眾同場體驗的大空間虛擬現實體驗區，還擁有文創商店、餐飲休閒和文化活動區，以多業態消費共融的綜合面貌呈現給粵港澳大灣區市民。體驗方面，「消失的法老」沿用技術升級後的自主運算一體式頭顯，觀眾無須再背負背包電腦，體驗過程更舒適，適合全年齡、全家庭觀眾參與。

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博新全宇宙創始人、LWA盧瓦文化首席執行官唐祎程表示：「回顧2024年，博新全宇宙接連在華東、西南、西北和華南地區布局博新全宇宙沉浸式探索中心，合作範疇涵蓋了博物館、商業綜合體、商業街區和知名旅遊景點等多重業態。深圳探索中心的落成為博新全宇宙全國版圖新添了深圳海上世界——這一集旅遊目的地和休閒消費為一體的新地標。博新全宇宙將致力於將精彩的沉浸式體驗和高效的運營水平賦能華南旗艦店，作為一份特別的新年禮物送給深圳。」

此次落地深圳，博新全宇宙還計劃與深圳市內其它旅遊景點、文化消費目的地和商業體深度聯動，打造「數字文旅+文化展覽」的一站式綜合文旅體驗。