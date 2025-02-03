舖租太貴？深圳流行「拼租式」小店　賣完早餐中午換老闆賣豬腳飯

過去兩年多，劉姨在這間奢侈品回收商行，售賣她從增城帶過來的農家風味。



早前，我再次去羅湖華麗路上尋找劉姨時，她原本棲身的奢侈品回收商行已被清空。

劉姨的奢侈品回收商行（深圳微時光授權使用）

我在華麗路上一路打聽，好在老街坊人人都認識她。在華麗西村內一間狹窄的舖子門口，我看見劉姨進進出出的身影，她頭頂上是一塊增城菜蔬的牌子。我這才知道她是增城人，她的收款碼標註着「東莞婆」，之前我一直以為她是東莞人。

劉姨60歲出頭，已在華麗路擺攤30年。30年來她每日往返於增城、深圳，把自己村鎮上的蔬菜、水果，雞鴨鵝，餛飩、艾葉粿、蘿蔔糕等農家風味，帶到華麗路上兜售。

劉姨和同村7個老鄉包一台車，每天車費150元（人民幣，下同），每天一大早她們拖着家裏、鄰里的果蔬雞鴨從增城上車，行至深圳，再分別從不同的地方下車卸貨，劉姨駐紮在華麗路一帶，其他幾個老鄉，有的守在福田，有的擺在東門……過了午後她們再一一搭車返回增城。

劉姨棲身的商行現已搬空。（深圳微時光授權使用）

幾個月前，奢侈品回收商行租金到期，業主收回商舖。輾轉一番，劉姨才搬到華麗西村自立門户，此處距離商行只有幾百米。此前兩年，商行內一塊兩三平方米左右的地方，安置着她的瓜果魚鴨，每月她付給店主3000元租金。

奢侈品回收商行也做煙酒冷飲生意，劉姨的生鮮放在其中倒也不違和。每日午後劉姨要搭車回增城，下半天的生意店主幫她照應，那些不易儲存的生鮮，也可以放在店主的冰櫃裏。

華麗西村的這間狹小的門面房，租金也是3000多元，菜筐裏的紅心芭樂熟透了，小店裏飄着一股果子的清香。臨近中午，店裏的貨品賣出去一大半，一名中年女子挑揀着貨品，熟絡地跟劉姨拉着家常，看我盯着她剛拿起來的一盒雲吞，中年女子跟我推薦「餛飩挺好吃的」。

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這天早上從增城帶過來的鴨、鵝都賣光了，冰櫃裏只剩下一盤走地雞，劉姨衝着我推銷，「好靚的，你看」，如她所説，雞肉色澤光亮、皮肉緊實。劉姨爽朗健談，一口濃重的廣普口音，進了她店裏的客人，無論面生面熟，交流受不受口音影響，她都能跟對方熱熱鬧鬧地聊上一陣子。

「你中午走的時候，菜賣不完怎麼辦？」我問劉姨。

賣得完的，我在微信羣裏喊一聲，她們就來拿了。

華麗路上的居民都是她的熟客。

距離劉姨店舖幾百米處，一家臨着華麗路的餐館內，南側的一部分空間屬於一家彩票店。經營彩票店的大姐告訴我，她的彩票店和餐館，在同一間舖子共同經營已有二三十年。

華麗路上，餐飲店和彩券店共用一家店舖（深圳微時光授權使用）

在深圳，更常見的店舖共用模式是錯峯使用，一間店舖一家賣早餐，另一家經營午市生意，或者一家白天賣腸粉，另一家晚上賣麻辣燙。

老涂夫妻在民治片區的一間商舖，做了16年的早餐生意，兩人的生意從早上6點持續到上午11點，剩下的時間段，夫妻倆再轉租給別人做午市和晚市生意。

2008年，老涂夫妻剛租下這間六七十平方米的店舖時，月租金只要3000元，眼下這間店舖月租是1.3萬元，這還不是租金最高的階段，最高時的月租是1.6萬元。老涂夫妻的早餐店，算得上附近幾十家餐飲門店中，極少數的長壽店舖，與他們毗鄰的六七家餐飲店，絕大多數都活不過一年。

老涂的早餐生意倒很穩定，16年來店的裏午市晚市時段換了幾攤生意，夫妻倆的早餐生意一直不差，收入最不景氣的疫情期：

賺得少，也沒有虧本。

早餐賺的是辛苦錢，每天早上夫妻倆四點半起牀，食材準備停當，6點鐘便開門營業，倆人忙不過來，又僱了一名打雜的阿姨。我經常從他家的早餐攤經過，早高峯時段，店門外的一片桌椅，總是坐得滿滿當當。

早餐生意覆蓋整個店舖的租金，成本太高，午市和晚市總歸要租出去，只是這幾年生意難做，老涂感覺招租也沒有前些年容易：

以前在門口貼張紙，幾天就租出去了，現在可不行。

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兩年前，環姐和丈夫以每月6000元的價格，租下了老涂店舖的午市晚市時段，主營豬腳飯、白切雞等快餐生意。環姐夫妻和老涂夫妻年齡相當，都是四十多歲，兩位妻子氣質相似，看起來熱情且精幹，兩位丈夫則顯得温厚寡言。

租下老涂的店舖前，環姐和丈夫在深圳開了20餘年的便利店，還兼做水果生意。便利店的營生不好做，兩人才轉做餐飲生意，我買過環姐家的白切雞，嫩滑清爽且價格實惠，「我們都是用鮮雞做的，冷凍過的就沒有這個口感」，環姐解釋。

周圍幾十家餐飲店舖中，環姐家的生意是收檔最早的，夫妻倆一般晚上8點多關門，店裏中午的生意不錯，客人大多是在附近打工的人，晚市的客人，一般是附近的居民，「都是散客，四點多到七點多，客人陸陸續續進來吃飯，再之後就沒幾個人了」。

今年的生意不如去年，你發現沒有，店門外來來往往的人都沒有以前多了。

她們做的也是熟客生意。晚市生意冷清，環姐覺得跟外面的地攤經濟也有關係，天一擦黑，一輛輛小推車推着各類快餐、小吃生意，在距離小店100米外的街道上舖開，「人都跑到那邊了，我們反而沒什麼生意」。

詹詹的茶飲店只經營了小半年時間（深圳微時光授權使用）

跟前幾位店主不同，詹詹只有20多歲。去年年底，詹詹在南山桃園片區的一條社區路上，租下了半間店舖。整間店舖總共110平方米，月租1.6萬，另外一大半歸一家美甲店，店舖的30平方米臨街空間歸詹詹，租金5000元。詹詹在店裏做茶飲生意，這個生意只持續了小半年時間，今年夏天因美甲店退租，她無力支撐1.6萬的房租，一時間也找不到新的合租夥伴，最終退出了這間店舖。

詹詹開店更多是出於探索嘗試，這也是她與其他幾位店主的最大差異。前年詹詹花了一年多的時間在國內遊歷，「除了西北和東北，其他地方都去過了」。店裏賣的茶飲，均是她自己研究的配方，這是她的興趣所在，她把一些地方特色也放進了茶飲裏，比如木姜子。遊歷期間，詹詹在泉州、廈門等地的市集攤位上，賣過自己研究的這些新口味，「生意還不錯」。

市集上，詹詹的一部分顧客是通過小紅書引流而來，「那時候小紅書還願意給素人流量」，她自己發在小紅書上的推廣，以及顧客在小紅書上的推薦，給她帶來了不少的生意。

詹詹租在桃園社區的這半間店舖，臨着住宅區之間一條僻靜小路，往來的人流量不多。她原想沿用市集上的線上經驗，通過小紅書獲取一部分顧客，卻發現平台的推薦機制發生了變化：

素人好像拿不到什麼流量支持了。

店舖臨著住宅區之間一條僻靜小路，往來的人流量不多（深圳微時光授權使用）

經營幾個月，詹詹的生意一直未能扭虧轉盈。不過，她算過營收，即便尚未盈利，店裏的客流和營業額的確在上升，來她店裏消費的，大多是居住在附近的年輕人，其中一部分人還跟她處成了朋友。詹詹的父母願意給她的經營提供經濟支持，按她的設想，通過時間積累，附近的熟客能給她帶來穩定的營收。

可惜，店裏的另一攤生意——美甲，始終處於半死不活的狀態。在詹詹經營的小半年時間裏，第一家美甲店因生意不景氣退租，第二家美甲店接手幾個月後又退租。今年五月份，第二家美甲店撤離後，詹詹把店裏80多平方米的空間，掛到相關平台上招租：

吸引來的租客，都是想租我這一塊，5000塊租金的地方。

其中不少上門看店的年輕人，「不想上班，想自己做點生意這種，也不敢租太貴的地方」。

「跟人合用店舖就是這樣，另外一家出現變故，你的生意也很難做下去」，考慮到自己的茶飲生意尚未盈利，詹詹不打算在附近另找店舖冒險。

在社交平台上，給自己的店舖招合租夥伴的帖子也不少，有的以共享時段的形式招租，有的以共享空間的形式招租。

這些來自社交媒體的招租帖，生意大都偏「年輕化」——一家主營夜間酒館生意的店舖，希望找一個白天經營咖啡生意的合租者，還有一家經營美甲生意的商家，希望找一個美容或美髮的商家共享店舖空間，值得一提的是，合租帖發布不到半月時間，美甲店商家又在賬號上發佈了整店轉租的帖子。

與靠時間積累熟客的老式社區店不同，年輕的店主們更關注線上平台的流量紅利，把租金成本控制在低位之後，他們還面臨着新的挑戰。

而對於老涂夫妻、劉姨這些年長的生意人來説，經營維持下去的關鍵，不止是相對低廉的租金成本，穩定的熟客客源更是關鍵。無論是華麗路，還是老涂店舖所在的社區路上，空舖或剛剛更迭的新舖面比比皆是，他們可能只是其中的佼佼者與幸運兒。

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