陝西4歲男童遭惡犬撕咬命危入ICU　34歲狗主人為逃罪殺狗已遭刑拘

綜合內媒報道，12月21日，陝西一名4歲男孩遭兩隻惡犬襲擊，致全身多處受傷，在醫院ICU接受治療，後續可能需要全身換血。12月24日，當地發佈警情通報稱，傷人犬隻是34歲男子飼養，案發後男子將傷人犬隻立即轉移外地殺死掩埋藏匿，已被刑事拘留。



陝西4歲男童遭惡犬咬傷入ICU。（極目新聞）

醫院病危告知書。（極目新聞）

據《新黃河》報道，陝西4歲男童川川的母親表示，12月21日下午，孩子在室外玩耍時，遭突然出現的兩條惡犬撕咬。孩子被發現時已經昏迷，身上多處傷口。

川川被送到西安市兒童醫院救治，多處皮膚大面積受損。家屬表示，孩子面部毀容的情況已經無法避免，川川一隻耳朵也被惡犬撕扯下，即使縫合好耳朵也會被堵實。

警方在現場調查。（紅星新聞）

事發現場。（極目新聞）

12月24日，警方發佈通報稱，受傷男童張某正在醫院救治中，目前情況基本平穩。而涉事犬隻是34歲郭男飼養，因未加管束竄出至村內道路，咬傷男童。且案發後，郭男為逃避責任，將傷人犬隻立即轉移外地殺死掩埋藏匿。郭男因涉嫌犯罪已被刑事拘留，犬隻屍體已被查獲，案件正在進一步偵辦中。