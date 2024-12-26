梅州一中學令學生簽承諾書：｢自殘、自殺｣與校方無關　網民批冷血

內媒《大風新聞》報道，廣東省梅州市五華縣一中學要求學生簽署承諾書，稱若出現自殺或自殘行為與學校無關。12月25日，當地教育局發佈通報稱，將《承諾書》予以作廢，對學校負責人進行約談並通報批評。



該網民發佈的《承諾書》。（大風新聞）

12月25日，有網民發帖稱，廣東省梅州市五華縣水寨中學要求所有學生簽「承諾書」，《承諾書》中提到：「如果我出現自殘、自殺的行為均與學校無關，我本人及家長或監護人不會以任何理由向學校及學校工作人員主張任何損失和賠償，也不會干擾學校正常教學秩序」。

不少網民表示，校方此舉太過冷血：「學生與學校簽這種玩意的承諾書，簡直難以置信啊」「這份『承諾書』的邏輯荒謬至極，堪稱冷血和無恥。」「有關無關也得看具體情況啊，怎麼可能用協議來界定？」

梅州一中學令學生簽承諾書。（南方都市報）

據《極目新聞》報道，有律師表示，該承諾書實際上將因違反法律強制性規定而不具有法律效力。

教育局回應

12月25日，當地教育局發布情況通報稱，12月23日下午，該校組織開展「珍惜生命」主題班會，並現場簽訂含有不當內容的《承諾書》。教育局責令該校立即收回已簽訂的《承諾書》予以作廢處理，對學校負責人進行約談並全縣通報批評，要求學校通過多種形式向學生和家長解釋說明。