私吞客戶購車款後走佬　警接十多宗報案　南京4S店女Sales被刑拘

江蘇南京十多名在凱迪拉克（Cadillac）4S店購車的市民反映，該店女銷售員涉嫌私下收取客戶購車款後「走佬」，導致他們無法提取新車。

警方已接獲十多人報警，並呼籲受害者盡快前往轄區派出所報案。涉事銷售員已被警方刑事拘留。同時，店方承諾會對持有真實合同的客戶負責到底。



《紫牛新聞》報道，受害人張先生稱，12月6日在南京大明路的天泓凱帝4S店購買一輛凱迪拉克CT5，並向女銷售員陳某某轉賬26萬元（人民幣，下同）買車，「在繳納購車款時，陳某某要求我直接把錢轉給她，由她交給公司」。

張先生透過微信、支付寶和銀行轉賬三種方式向陳某某的個人銀行賬戶轉帳26萬元。他表示，由於他是在4S店內轉賬，且陳某某是店內員工，自己又是第一次買車，不懂流程，所以相信對方。

張先生的購車合約。（紫牛新聞）

張先生的轉帳紀錄。（紫牛新聞）

此後幾天，張先生一直透過微信與陳某某溝通汽車裝潢事項。12月21日晚上，4S店經理聯繫張先生，詢問他向陳某某轉帳購車款的情況，並告知陳某某可能挪用客戶的購車款項。

張先生翌日到店準備提車，結果被店員告知因其未將錢轉至公司賬戶，所以無法提車。由於一直無人出面溝通此事，他當日下午便報警。張先生錄口供時，獲警員告知陳某某已主動投案自首，涉及金額較大。

此後，張先生每天都到4S店希望商家解決此事，但對方表示要等最終警方的調查結果。他希望4S店能盡快提出解決方案，「因為我是和公司簽的合同，且合同是在店內簽的，陳某某也是代表公司」。

涉事的凱迪拉克4S店。（紫牛新聞）

通過朋友介紹與陳某某聯繫買車的薛先生稱，11月25日，雙方談妥購置一輛凱迪拉克CT5，總價25萬元。當天收到對方提供的銷售合同後，他分兩次向陳某某的個人銀行賬戶轉賬5萬元定金。

12月1日，薛先生和朋友一同前往4S店驗車並繳納尾款。他介紹，尾款20萬元是通過刷公司的POS機進入公司賬戶，由於車輛需要裝潢，他未在當天取車。

12月22日，薛先生從朋友處得知陳某某出事，趕到店內同樣獲告知無法提車，「店家的解釋是需要等案件調查清楚、分配責任後再給答覆，並未給出準確時間」。他透露，目前有多人加入維權群，店內也有很多人在等待商家回覆。

客戶買車的轉帳紀錄。（紫牛新聞）

客戶向陳某某轉帳紀錄。（紫牛新聞）

涉事4S店的焦經理稱，陳某某12月20日正常上班，之後便沒有現身。此前有顧客要求退車，公司已發現異常，並多次找陳某某談話，但對方可能並未說實話。發現異常後，公司也在內部自查，但很多訂單是陳某某與客戶私下交易，公司還未掌握證據，因此沒報警。

焦經理表示，公司的銷售合同是陳某某趁下班後，打開銷售經理的櫃取出公司合同章私自蓋印。他透露，陳某某的行為已超越銷售員的職權範圍，涉嫌違法犯罪，公司之前並未發現。目前，公司也在同步調查此事，已確定的受害者有10多人，具體金額還在統計中。

有受害者透露，12月25日，秦淮區多部門到4S店與受害者協商，警方也通報案件進展，稱陳某某已於12月23日被刑事拘留，目前正在調查取證。

焦經理亦證實上述情況，並表示目前店方正積極配合警方調查和取證，與客戶最終的處理方案還需要等待警方最終的調查結果。同時，他也代表店方承諾，對於持有真實購車合同的客戶一定會負責到底，對於轉入公司賬戶的資金也一定會確保安全。