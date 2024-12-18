河南女商場免費領養貓咪背上｢貓貸｣　貓咪7天即患病亡仍需買貓糧

內媒《大象新聞》報道，河南一名女子在商場領養了一隻貓咪，只需要每月支付給商家389元（人民幣，下同）購買貓砂，貓罐頭，還有貓糧。但貓咪被領養7天後便死亡，但這筆費用還要繼續支付。



河南女商場免費領養貓咪背上｢貓貸｣。（影片截圖）

據報道，近日，來自河南鄭州的孟女士參加了商家活動：可以免費領養貓咪，只需要每個月給商家389元，這筆費用就包括了貓砂，貓罐頭，還有貓糧。

河南女商場免費領養貓咪背上｢貓貸｣。（影片截圖）

河南女商場免費領養貓咪背上｢貓貸｣。（影片截圖）

孟女士把貓咪領回家後，貓咪便開始拉肚子，按照商家的方法治療後病情加重。僅僅過去了7日，貓就出現了貓瘟病亡，但孟女士每個月還要支付398元。

貓咪認養館。（澎湃新聞）

據《上觀新聞》報道，上海一名女子也是在商場參與了「免費領養」小貓的活動，但把貓咪帶回家發現自己被要求每月付款800元，為期兩年，算下來花費約2萬。經協調之後，商家才對女事主的24期付款進行了退款。

貓咪認養館。（澎湃新聞）

而商家則表示：「這是給雙方一個『保障』，這樣能讓貓後續有生活保障，防止棄養、轉賣等行為，也能讓買主放心售後問題，我們擔心領養人可能僅憑一時衝動決定領養貓咪，而後出現遺棄或虐待等不負責任的行為。」