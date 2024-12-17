票務員詐騙聽眾數萬元票款後失聯　長沙音樂廳：去年已離職

長沙音樂廳員工李某源被指收取多名聽眾的門票款後失聯，涉額達數萬元（人民幣，下同）。

長沙音樂廳票務中心負責人稱，李某源曾是該公司的票務工作人員，但已於2023年3月31日離職，李某源不退款是其個人行為。



《澎湃新聞》報道，2021年、2022年，上海彩虹室內合唱團曾計劃在長沙演出，多名聽眾提早通過長沙音樂廳票務員李某源購買門票，但合唱團因疫情未能在長沙演出，李某源也沒有向他們退款。

受害人小桃（化名）介紹，2018年在長沙音樂廳售票處現場購買音樂會門票時，認識了李某源，對方讓她加微信，好方便以後購票。她之後多次通過微信轉賬，向李某源購買音樂會門票。

2019年4月1日，李某源將她拉入一個名為「長沙音樂廳會員服務1群」的微信群，群內約有200多人，並有音樂廳的另一名工作人員。

李某源自行組建的會員服務群組。（澎湃新聞）

2021年、2022年，上海彩虹合唱團曾計劃在長沙演出，後因疾情取消，小桃先後花費逾4000元通過李某源購買門票，「因為他每次總是說彩虹合唱團就來了就來了，已經在洽談了，或者是，2023年一定會開等等。有兩次他虛構了彩虹合唱來長沙的定檔日期，導致我又加票」。

李某源還虛構中國鋼琴家王羽佳的音樂會門票價格和演出日期。小桃介紹，除了彩虹合唱團和王羽佳的音樂會出問題外，其餘場次都順利出票。直至2023年12月，她才發現有問題的音樂會門票總額超過7000元，「要他退款，他總是不及時回信息，一會說在走簽字報批流程，一會又說他自己在輸液等等」。

2024年3月，小桃與長沙音樂廳溝通時，才得知李某源早在2023年3月31日「因個人原因申請離職」。她隨即報警求助，並在維權過程中認識另外6名受害人，發現李某源在離職前以不退款方式侵占票款，並虛構音樂會場次騙取票款，7人合計損失3.6萬餘元。

受害人整理的被騙及損失思維導圖。（澎湃新聞）

受害人製作的被騙情況統計。（澎湃新聞）

虛構音樂會場次

據介紹，李某源曾虛構郎朗的迪士尼音樂專場演出，或將鮑羅丁四重奏、香港管弦樂團&梵志登、華沙愛樂&陳薩等多場音樂會虛構成在長沙音樂廳演出，甚至為受害人「量身定做」一場根本不存在的音樂會。

李某源主要以文字推薦加修圖，裁剪演出地點、時間和主辦方、logo等重要信息，讓受害人誤以為是長沙音樂廳的海報，從而支付票款。

李某源主要以文字推薦加修圖，裁剪演出地點、時間和主辦方、logo等重要信息，讓受害人誤以為是長沙音樂廳的海報。（澎湃新聞）

受害人小剛介紹，若真實演出的場次未能出票，李某源會正常退款，但虛構的音樂會經常是買票後幾個月才演出，「我們一時發現不了，等到不對勁找他，他就消失了」。更關鍵的是，李某源離職後還時不時說自己在開會、加班，還分享只有內部人員才知道的音樂會彩排情況，以及售票系統座位圖。

2023年12月1日，李某源解散「長沙音樂廳會員服務1群」。不過，由長沙音樂廳官方微信號「長樂君」組建的「長沙音樂廳會員藝術沙龍」中，群昵稱為「長沙音樂廳李某源」的李某源仍在其中。

小桃介紹，至少還有3人也因李某源不退款問題聯繫長沙音樂廳，時間點早於李某源的離職時間。有受害人稱，「難道他一離職，損失就由我們這些受害人承擔了嗎？」。

李某源離職後還分享只有內部人員才有售票系統座位圖。（澎湃新聞）

音樂廳：李某源個人行為，與音樂廳無關

李某源曾向受害者稱，音樂廳可以幫忙退款，「你所有錢都可以找音樂廳退。我有錢在那裏，我的錢都交給音樂廳了」。然而，音樂廳表示是李某源的個人行為，與音樂廳無關。

小桃向內地消費者投訴舉報熱線12315反映長沙音樂廳票無法退款的情況。長沙市開福區市場監管局工作人員回應稱，告知其由於音樂廳否認李某源將票款交給公司，市場監管部門無法為小桃調解退款。

長沙音樂廳。（澎湃新聞）

12月16日，長沙音樂廳售票中心負責人劉女士稱，有2、3位消費者因李某源不退款問題聯繫音樂廳，「這是他（李某源）個人行為，跟音樂廳什麽關係？他都離職一年多了」，並表示音樂廳沒有去找李某源，也沒有報案。

北京匯祥律師事務所律師羅燦認為，李某源虛構音樂會向他人售票，在離職後還繼續虛構事實，向他人售票，收取他人票款後不出票且拒絕退還，甚至「人間蒸發」，是典型的以非法占有為目的騙取財物的行為，完全符合詐騙罪的犯罪構成要件。

羅燦指出，根據最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》，以及湖南省辦理詐騙犯罪案件數額認定標準的意見，李某源騙取的票款已經遠超5000元刑事起點，本案符合刑事案件的立案標準。