心血來潮驗DNA發現18歲女兒非親生！內地漢提告妻子　她反喊冤枉

中國日前發生一宗離譜事件，一名男子婚後育有兩名女兒，日前心血來潮帶孩子們去驗DNA，才發現養了18年的孩子竟不是自己的親生女兒，氣得把妻子告上法庭、要求賠償這些年的損失。面對男子的反應，妻子喊冤，直言婚前根本沒有跟丈夫發生過關係，也告知對方自己已有身孕，「他心裏沒數嗎？」讓網友全看傻眼。



女兒已18歲，才知她不是自己親生的：（按圖了解）



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根據內地媒體《廣東廣播電視台》報道，這宗事件發生在廣東東莞，湖北籍古姓男子指出，前陣子與兩名女兒做了親子鑑定，發現大女兒竟不是親生的，看完結果的古男非常憤怒，並把黎姓妻子告上法庭。回想結婚前情況，古男說，「當時聽到心情就是比較興奮，沒想到這麼快，我就有孩子了！」

報道中也提到，古男提出離婚，同時要求妻子賠償人民幣23萬元（約港幣24萬8千元）的損失。經湖北省通城縣人民法院調解，雙方最終達成協議，而黎女也自願補償人民幣5萬元（約港幣5萬4千元），小女兒未來則將由古男繼續撫養。

不過，黎女仍心有不甘，忍不住飆罵古男，「我覺得他太沒良心，他冤枉我了！他跟我領證的時候，我已經告訴他我懷孕了，並且我跟他是沒有發生關係的，他心裏沒數嗎？」古男反駁，「就是不知道，不知道她懷了別人的孩子，我還去娶她。如果我知道，我是絕對不要的，誰會幹出這種傻事？我帶了她18年」。

古男撫養女兒18年，才得知非親生，離譜事件在微博掀起熱議，網友們紛紛留言：

．「男性的私生子有繼承權，女性的私生子竟要賠償」

．「沒跟男的發生關係？所以也不能完全賴到女的身上吧」

．「養到18突然想起來做的親子鑑定嗎」

．「不是生理意義上親生，但法律上仍是女孩的父親」

．「替別人養了18年，賠5萬太低了」



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