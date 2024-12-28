山羊灌食撐死、未檢疫直送市場　廣西非法屠宰黑幕曝光

廣西南寧非法灌食增重山羊的黑幕近日曝光，根據內媒記者暗訪發現，大量從雲南、四川、貴州等地運來的山羊未經檢疫，就在當地灌食增重後進入市場交易。部分羊因灌食過量撐死，死羊未經檢疫直接送往「黑」屠宰點宰殺，最終流向餐桌，食品安全隱患巨大。



內媒《新京報》報道，記者12月6日暗訪南寧隆安縣那桐鎮的一個非法灌食點，發現山羊被白色塑料管插入喉嚨，高壓將草料灌入腹中，羊隻慘叫聲不斷。一名知情人士透露，這些羊從附近高速路出口被送至灌食點進行增重，然後立即送往牛羊交易市場。「灌食後每隻羊至少增重六七斤，賣出的都是羊肚子裡的草料錢。」知情人士表示。

報道指出，非法增重的山羊進入位於南寧西鄉塘區的牛羊交易市場，該市場未經備案，不具交易牛羊的資質，也無法提供檢疫合格證。市場內商戶甚至從其他市場購買假檢疫票，流通的羊肉檢疫真實性存疑。

商戶從別處買來的檢疫合格證明。（新京報）

同時，在交易市場周邊，「黑」屠宰點為商戶提供宰殺服務，未經檢疫的活羊和死羊被隨意屠宰，屠宰場環境極為惡劣。記者目睹一隻灌食羊腹部被劃開，大量草料涌出，草料甚至堆滿內臟清理區。據知情人士透露，遇到執法人員檢查，這些非法屠宰點只能趕緊關閉逃避追責。

未經檢疫的死羊並未進行無害化處理，而是擺放在交易市場供買家挑選。一些已經變質的死羊肉依然被出售，流向市場餐桌，成為食品安全隱患。食品工程博士雲無心表示，非法宰殺的問題肉存在極大風險，消費者難以分辨是否安全食用。

12月25日，南寧市西鄉塘區相關部門確認，涉事交易市場及屠宰點均未獲得合法經營許可。根據中國《刑法》規定，私屠濫宰情節嚴重者可構成非法經營罪，面臨刑事處罰。