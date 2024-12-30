山東女生奪世界小姐中國區冠軍：很意外，學Catwalk原想鍛鍊形體

12月21日至28日，第73屆世界小姐中國區總決賽在雲南大理舉行，來自山東淄博的甘容菲從108位佳麗中脫穎而出，一舉奪冠。甘容菲將代表中國出戰第73屆世界小姐全球總決賽。



《大眾新聞·魯中晨報》報道，甘容菲是土生土長的淄博人，曾在淄博、天津求學，現為中國地質大學（北京）理工科在讀碩士研究生。

第73屆世界小姐中國區冠軍甘容菲。（微博＠世界小姐中國總決賽）

第73屆世界小姐中國區冠軍甘容菲。（微博＠世界小姐中國總決賽）

第73屆世界小姐中國區冠軍甘容菲。（微博＠世界小姐中國總決賽）

甘容菲介紹，2020年讀大學本科時，母親認為她需要鍛鍊形體，便帶她參加形體班。甘容菲在班上學習了走秀（Catwalk）等模特專業知識，「參加活動期間，有人建議我參加選美比賽。以前我都不知道有世界小姐這樣的選美比賽，可以說陌生人的一句話給我打開了一扇新的窗口，之後我就報名參加了北京分組的比賽」。

本次中國區總決賽結合公益行、非遺體驗等活動，在大理三塔、喜洲古鎮、蝴蝶泉、大理西湖等景區依次展開，涵蓋采風、才藝賽、超模專項競技等多個環節。

甘容菲將代表中國出戰第73屆世界小姐全球總決賽。（微博＠世界小姐中國總決賽）

甘容菲將代表中國出戰第73屆世界小姐全球總決賽。（微博＠世界小姐中國總決賽）

來自山東淄博的甘容菲從108位佳麗中脫穎而出，一舉奪冠。（微博＠世界小姐中國總決賽）

甘容菲在第73屆世界小姐中國北京分組總決賽中獲得亞軍，日前更奪得中國區總決賽冠軍，「很開心，感覺增添了新的人生軌跡。我追求自由的生活，這開啟了另外一條路，讓我以後有了更多的可能，這是我嚮往的」。

甘容菲表示，未來將平衡好學業與選美活動的關係，多認識新朋友，從別人身上學到更多東西，趁著年輕嘗試更多的可能。