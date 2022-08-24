25歲前券商美女分析師助理參選世界小姐　轟動內地金融圈｜多相

撰文：聯合新聞網
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根據第71屆世界小姐（Miss World）中國區大賽官方微博宣布：「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」消息隨後在內地金融圈引起熱烈討論，因為這位佳麗—秦澤文曾任職於安信證券研究所，擔任研究助理。

證券日報報道，當晚秦澤文在微信朋友圈回應表示，是為了兒時的夢想去逐夢了。世界小姐各國的冠軍不乏年輕的女企業家、千億慈善基金會的女主席、著名女記者、著名律師、作家、青年科學家。它是為女性發聲的媒介：「我會將金融行業女性的聲音帶去世界的舞台。」

前安信證券美女代表中國出戰　秒成微博及金融界熱話（點擊放大瀏覽）：

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中證協的信息顯示，秦澤文確實曾任職於安信證券，時間為2021年8月12日至2022年1月4日，執業崗位為「一般證券業務」，也就是說尚未取得分析師資格。目前秦澤文已經從安信證券離職。

根據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博，現年25歲的秦澤文，身高173厘米，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，曾榮獲華東錦標賽金牌。

該官方微博介紹，「在學業上，秦澤文敢於突破自己， 從計算機工程專業跨行攻讀金融專業的碩士學位。 在工作上，秦澤文亦先後加入甲骨文、普華永道知名企業實習，並在安信證券擔任分析師，團隊數年是新財富最佳分析師計算機行業第一名。」

點圖回顧上屆世界小姐參賽佳麗：

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世界小姐選美比賽創辦於1951年，是世界三大選美盛事之一，至今舉辦了71屆。先前內地的張梓琳、于文霞分別在2007年和2012年獲得世界小姐全球總冠軍。

值得注意的是，先前的8月14日，第71屆世界小姐中國區組委會發布通告表示，近段時間， 收到針對原第71屆世界小姐中國區總冠軍阮玥的舉報信。經調查發現，總冠軍阮玥存在違反世界小姐「促進世界和平、樹立杰出婦女榜樣」宗旨的系列不當行為。經過組委會委員表決，決定取消阮玥選手在第71屆世界小姐中國區賽事中所取得的全部榮譽，禁止其使用比賽的任何頭銜。

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