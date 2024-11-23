靈異｜公司茶水間「水泥封窗」驚現人臉　打破後看到更可怕事物

由台灣中天主播賴正鎧主持的YouTube頻道《靈異錯別字》常常上傳許多都市傳說以及網友投稿的靈異故事。



近日他在頻道上分享，一名台灣投稿者在茶水間看到「人臉」的詭異故事。

一間台灣工廠的茶水間有一道用水泥封死的窗戶，員工常遇到靈異怪事，三龍法師在節目解釋背後原因。（YouTube@靈異錯別字）

食物未過期已壞掉 水泥出現人臉 竟與「他」長得一模一樣（點圖放大看相關節目內容及照片，慎入）：

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賴正鎧表示，投稿者阿坤當時剛退伍，因緣際會下到了大伯新開的工廠上班。

工廠明顯看起來剛改建完，格局非常詭異，最詭異的就是工廠走廊上的茶水間，茶水間裡有一扇用水泥全封死的窗戶。

阿坤開始上班後就頻頻遇見怪事，那時因為是端午節，老闆在雪櫃放了糉子給大家吃，結果才放一天就酸掉、臭掉。

後面也陸陸續續發現，只要在茶水間的水果、麵包都很快就發霉，食物都很快腐敗。

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某天阿坤經過茶水間，用餘光看到一張人臉，仔細一看才發現是那面被水泥封住的窗戶，因為漆的凹凸不平，水泥牆的陰影構出一張人臉。

阿坤鉅細靡遺的說，反射出來的人臉是一位臉很長、頭髮旁分的男生，而從那之後，那張人臉時不時就會出現在水泥牆上。

阿坤說，因為自己和公司警衛很熟，某天上夜班時就和警衛一起打電動遊戲，警衛室裡有三台電視機，剛好就是對著工廠辦公室的監視器畫面。

沒想到當時突然看到有位瘦瘦高高、身穿藍色格子襯衫的男生從茶水間走出來，仔細看也不是工廠裡的員工，後來調了3台監視器，卻再也沒有看到任何人影。

直到第2年公司重新裝潢，茶水間的水泥牆敲破後才發現外面是一片的山坡地，山坡上有一個墓碑，而墓碑上的照片和他常常在水泥牆上看到的人臉就是同一個人。

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賴正鎧表示，最近也有網友分享租屋處有一扇被水泥蓋住的門。對此，三龍法師說明，這是所謂的「骨灰房」，就是把骨灰放進去後再用水泥封起來：

但目前為止在台灣還沒有看過骨灰房，這種現象通常都是在大陸出現。

三龍法師解釋，這幾年大陸的房地產波動大、城鄉差距也很大，因此在一線都市要買骨灰塔的價格，幾乎比在鄉下買一間全新房子還要貴，所以才會出現在都市買不起骨灰塔，就到鄉下買沒人要的爛尾樓、或是沒蓋完全的毛胚屋。

然而，放置的骨灰不想要被人看見，以及怕陽光照射等等習俗，於是便將這個地方「封起」。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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