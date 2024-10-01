貴州哈爾移動城堡：農民上網自學建成「最狂危樓」　變網紅打卡點

一個普通農民以一己之力讓自己家變成網紅打卡景點了！



這個「危樓」的建造者和擁有者是42歲的農民陳天明，在6年的時間裡，他透過在網絡上自學，用紅色木板、電線、廢布、木頭等所有身邊能「撿」的東西，搭建了這棟9層樓的「木板城堡」。

貴州農民陳天明自學建成的「中國版哈爾移動城堡」（微博@南方周末）

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這座23米高的城堡是建立在陳天明祖輩的一層老瓦房的基礎上，雖然看起來破破爛爛，走進去也完全是「工地風」既視感，但總共也花了10多萬（人民幣，下同）。

其實，依照當地的文旅規劃，陳天明是有機會當「拆遷戶」的，他家周圍的村屋已經被拆，只剩下陳天明一家，因此，他的另一個身份就是當地的「最牛釘子戶」。

因為看起來歪七扭八，加上是很輕的木板搭造，陳天明也參考蒙古包的設計，在四周拉了許多繩子固定在地上。

9層樓的內部，設計了臥室、書房、藝術展廳、衛浴間、廚房等，還有兩個觀光陽台，可以說五臟俱全！

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由建築事務所LYX arkitekter主導設計的The Brutalist House（YouTube@LYX arkitekter）

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中國版「哈爾移動城堡」（宮崎駿動畫，另譯霍爾的移動城堡）火了後，吸引了非常多的遊客前往，陳天明的母親表示有點擔心，因為房子本來就是自己蓋的，沒有很嚴格的結構工程規劃，來的人多了，很擔心會出現坍塌等危險。

一個人用6年時間建造一座屬於自己的城堡，這本身就非常浪漫，很像是一種行為藝術。

在貴州，這樣傳奇的房子還不少，人們在現代社會，不得不說，高手在民間！由衷的Respcet！

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韓國釜山「漂浮城市」概念圖（OCEANIX）

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