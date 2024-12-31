四川女醫美失敗維權遭警拷走　警否認兩次脫到｢一絲不掛｣檢查

內媒《大風新聞》報道，四川的彭女士稱自己因醫美失敗到美容院維權時，遭警方強行帶去派出所關押。後續該派出所對彭女士作出的《行政處罰決定書》被撤銷，涉事醫美機構也被判罰約14萬元（人民幣，下同），但彭女士表示，警方至今未道歉。



12月30日，警方否認彭女士所說的脫得一絲不掛的情形，稱只是按法律規定做人身檢查。



彭女士一杯拷走。（大風新聞）

因醫美失敗維權遭警拷走

據內媒《大風新聞》報道， 來自四川的彭女士於2023年8月，在一家名為嬌點的美容機構注射了9針美容填充藥物，共花費3.6萬元。

涉事醫美機構。（大風新聞）

但事後彭女士發現自己的臉持續腫脹，面部皮膚凹凸不平，淚溝變成凸起的肉條，一個月都沒有恢復。因賠償金額未協商好，彭女士曾三次到該美容機構維權，最後一次便是2023年9月6日。

彭女士被按倒在地。（大風新聞）

彭女士表示，當天上午她到美容院時要求見醫生時，對方率先報警稱其擾亂經營秩序。彭女士憶述，警察到場時很兇，「我坐着都沒說什麼，他就訓斥我不要鬧」。在彭女士向警察說明來意後，警察要求她去派出所。彭女拒絕後被按倒在地，從背後銬上了手銬押上警車。

芳草街派出所。（大風新聞）

自稱遭兩次脫光檢查

報道指出，彭女士被帶到芳草街派出所後，因擾亂單位秩序遭立案調查。她表示，自己在辦案區被要求脫到一絲不掛，有女性檢查她的身體和衣物，並做了尿檢檢查是否吸毒，當日被關了12個小時。

2023年10月16日，彭女稱自己又被叫到派出所，再次被要求脫光做檢查。當晚，芳草街派出所對彭女士進行了書面警告的行政處罰。

《行政處罰決定書》。（大風新聞）

處罰書撤銷 醫美機構賠錢

內媒報道指，拿到警告處罰決定書後，彭女士向行政複議機關提起了行政複議申請。2024年3月12日，行政複議機關認為，芳草街派出所提交的證據無法證明彭女士行為導致四川嬌點醫學美容醫院正常的工作、營業、醫療等活動不能正常進行，故決定撤銷芳草街派出所對彭女士作出的《行政處罰決定書》。

行政複議機關撤銷《行政處罰決定書》。（大風新聞）

彭女也將涉事醫美機構告上法庭，法院認為，涉事美容機構存在欺詐行為。判決該美容公司向彭女士退還醫療費3.6萬元，並支付三倍賠償金10.8萬元，以及後續治療費171元。

否認曾脫衣檢查 相關人員未道歉

決生效後，彭女帶上行政複議決定書和判決書去找派出所要求對方道歉，但警方堅稱是依法執法。

《大風新聞》報道，12月30日，辦理案件的民警表示，根據相關規定，進入辦案區需要進行檢查，但不可能要求嫌疑人脫得一絲不掛。至於撤銷行政警告一事，該民警解釋，是糾紛還是因為糾紛引發了違法行為，這個尺度有時候很難把握好，對其行為的評判會有認識上的分歧。

人身檢查筆錄。（大風新聞）

芳草街派出所的警務人員亦表示，檢查的女警並沒有讓彭女脫光衣服。彭女則表示，在人身檢查筆錄中寫有「全身上下無明顯外傷」以及「檢查過程全程已拍照固定」，她表示，如果沒有脫光怎麼能看見有沒有外傷？

彭女表示，目前訴求是要求警察向其公開道歉並對相關人員進行處罰。

專家說法

據《大風新聞》報道，西北政法大學公安學院一位不具名的教授認為，民警執法不當，警方又始終沒有道歉，顯然是知錯不認錯的態度，這是強勢機關的慣有思維，建議當事女子向公安紀委及督察部門申訴，並索要書面結果。

北京尚權律師事務所律師房立剛則認為，在這起事件中，警察沒有權力採取強制措施。他建議女子向人民檢察院控告該事件中違法執法的民警，涉嫌濫用職權犯罪，以及涉嫌非法拘禁犯罪。