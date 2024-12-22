四川雅姆雪山男子滑墜遇難　鎮政府：10月封山後仍擋不住遊客登山

四川甘孜雅姆雪山有男登山者昨日（21日）在下山途中摔倒滑墜，不幸遇難，消防部門今日（22日）上山運走遺體。

今年10月，雅姆雪山也有登山者滑墜遇難。塔公鎮政府稱，該宗事故發生後已經封山，但仍擋不住遊客登山。



《上游新聞》報道，同在昨日攀登雅姆雪山的王先生（化名）稱，曾在出發的村內見過出事的隊伍，但事發時他不在現場，後來才知道有人遇難。同日登山的李女士也稱，事故是在自己下撤後才發生，「登頂前的一段路確實很陡，我在5000米左右就下撤了」。

網傳影片顯示，出事的登山者躺在雪地中，頭部受傷嚴重，手部也受傷，周圍的登山者正在照顧並撥打報警電話。

出事的登山者躺在雪地中，頭部受傷嚴重，手部也受傷。（影片截圖）

有目擊者稱，事發當日下午2時許，遇難者衝頂後在下撤途中滑墜，從5200米左右開始滑墜100米，後來撞上石頭才停下。

有網民稱，遇難者並無穿上冰爪，質疑其裝備不全。惟有自稱是遇難者隊友的網民表示，遇難者身上的裝備在滑墜時全部灑落在周圍；有目擊者也稱，裝備如冰爪、冰鎬之類都是有的，「大概是滑墜過程中掉落了，（人）最終還是沒能挺過來，希望大家不要討論裝備了，逝者為大！」。

知情者講述現場情況。（上游新聞）

甘孜州康定市塔公鎮政府工作人員稱，事發於昨日下午，遺體還未運下山，消防員今日會上山運走遺體，遇難者是重慶永川人，其家屬尚未趕到當地處理後事。

今年10月20日，一名男子在雅姆雪山登頂時不慎摔倒墜落，最終不幸去世。塔公鎮政府工作人員表示，該宗事故發生後已經封山，「但還是擋不住遊客要上去，很多都是自主（登山）爬上去的」。

有片｜網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡 無人機直擊摔倒瞬間

網傳男子四川雅姆雪山登頂時滑墮身亡。（上游新聞）

在雅姆雪山山腳經營民宿的老闆介紹，聽說遇難者是自己滑倒，「我們村裏的人都去看了，然後還把一些走不動的人接了下來」，周末兩天仍有不少登山者攀登雅姆雪山，今日凌晨3、4時就有70多人出發衝頂，嚮導會提醒登山有風險，「如果要來，需要把藥品、裝備這些備齊」。

公開資料顯示，雅姆雪山海拔5374米左右，屬於貢嘎山支系海子山脈，它也是海子山脈除主峰雅拉雪山外，唯一有終年冰川的雪山。不少專業登山愛好者表示，雅姆雪山攀登途中路況多樣，需要經過高山草甸、碎石陡坡、雪坡、冰川等，整體攀登難度較高。

雅姆雪山終年也有冰川。（小紅書）