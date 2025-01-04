24歲男吃完煲仔飯外賣猝死　法醫指吃太飽堵住氣管　家屬要求屍檢

廣東惠州，楊女士近日求助記者表示12月15日，24歲的弟弟楊先生吃外賣後在出租屋離世。楊女士指出，弟弟女友說凌晨3點多醒來時，發現楊先生在抽搐， 「120醫生趕來沒有搶救過來，說可能是腦出血。」



12月16日，家屬到惠州市仲愷高新公安分局刑警大隊詢問死因，法醫初步判定可能是吃得太飽，吃撐堵住氣管，呼吸不順暢死亡。 楊女士懷疑跟弟弟死前熬夜上一個月的晚班有關，家屬目前已申請解剖屍體，進行屍檢，調查清楚死因。

楊女士24歲的弟弟吃外賣後在出租屋離世。（網易新聞）

楊女士24歲的弟弟死前吃了臘味煲仔飯。（網易新聞）

死亡前連續上了一個月的夜班

根據家屬楊女士描述，她的弟弟今年24歲，死前和女友一起來到了惠州打工。弟弟進的也是電子工廠，平常要常上夜班。他和女友在外面租房住，兩人一直是同居狀態。

事發當天根據女友描述，弟弟那天是連續上了一個月的夜班，然後轉了幾天的白天。那天晚上下班後，女友照常幫他點了一份煲仔飯的外帶。弟弟吃完煲仔飯打了一會兒遊戲之後，就開始睡覺了。

到了凌晨的時候，女友發現他呼吸不順暢，臉色也已經發紫。於是就立刻叫了救護車，但救護人員到了之後人就已經沒有心跳了。警方調查後排除了他殺。

楊女士表示，針對法醫懷疑是吃太飽導致的。法醫認為，弟弟就是吃太撐了，導致睡覺的時候氣管被異物給堵住了，才導致其呼吸困難而死。但楊女士表示不服，「一個外帶20塊的煲仔飯能有多少份量，怎麼能把人給撐死。」

楊女士指出，弟弟在過世前上了一個月的夜班又轉了幾天的白班，「他平時身體沒有什麼疾病也不喝酒，很健康」。亦有部分網民懷疑，楊女士弟弟的死亡與過勞有官。

網民點睇：

嚇得剛吃完外賣就躺著睡午覺的我立刻從床上坐起來。

也許外帶有什麼東西導致過敏，呼吸不上來。

不管原因是什麼剛吃飽就睡不會覺得很撐嗎？

好痛心，24歲的生命戛然而止，希望屍檢能找出真相。家屬肯定難以接受，希望後續能給他們一個交代。願逝者安息

