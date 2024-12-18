限制｢單王｣？內地試點外賣員工作時間過長強制下線　網民意見兩極

綜合內媒報道，美團小範圍試點跑單時長騎手強制下線的辦法，餓了麼也於今年8月上線騎手休息措施，如果連續跑單時間過長，會有小休要求，但並不強制下線。



外賣員。（示意圖/視覺中國）

外賣員。（示意圖/視覺中國）

據報道，內地近日網傳一份通知稱，外賣員跑單時長過長將會遭到平台強制下線。具體措施包括，如果騎手跑單累計時長過長，就會觸發休息的彈窗提示，如果累計跑單時長超過一定時限會被強制下線，而且次日才可以繼續跑單。

美團方面回應稱，騎手強制下線的辦法目前還在小範圍試點，相關規則將在完善後公布。

據《時代週報》報道，對於該項舉措，有騎手表示能夠理解這個出於人性化的考慮，但也有騎手表示擔心會減少收入。

外賣員。（示意圖/視覺中國）

據《界面新聞》報道，餓了麼已於今年8月在全國上線騎手休息措施，如果騎手連續跑單時長較長，會觸發建議休息的彈窗提醒；如果連續跑單時長過長，會有小休要求，相關舉措正持續完善中。

餓了麼曾介紹，平台在連續接單4小時休息20分鐘基礎上，增加對騎士疲勞提醒和小休的聯動能力，更好地保障騎手的休息權。

外賣員。（示意圖/視覺中國）

有網民表示該措施有積極意義：「平台採取措施保障騎手休息權，是人性化管理和社會責任的體現。」「這樣挺好，不然太多出事故的」「錢可以少掙一點，出來問題就麻煩了。」「降低抽成和強制休息應該雙管齊下。我不希望再看到任何瘋狂跑單的單王新聞。」

但也有人表示，更重要的是提高騎手的待遇：「這個規則是騎手手上有單時的累計時長，這會造成騎手們為了縮短有單時長而更去趕時間！」「把單價提高。不要再壓縮騎手的配送時間他都叫行善積德了！」「你猜他們為什麼要過度跑單。」