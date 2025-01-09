南山區小學數學期末考試太難延時20分鐘　網民：語文老師出題嗎？

1月9日，深圳市南山區小學舉行數學期末考試，卻因考試題目太難，區教科院臨時將考試時間延長20分鐘。



據介紹，深圳市南山區小學舉行數學期末考試，原定考試時間為8時半至10時，卻因考試題目太難，四、五、六年級的考試時間延長20分鐘。

數學期末考試題目太難，深圳南山區小學集體延時20分鐘。（小紅書）

從此次南山區的期末數學試卷來看，題目涵蓋了豐富的知識點和多樣的題型，不僅要求學生掌握數學知識，更需要他們具備較強的閱讀理解、邏輯推理和知識遷移能力。

有家長認為，平日學習的題目簡單，考試時卻出大量難題根本不合邏輯；也有人認為，本次考試為家長敲響警鐘，從小就要為孩子打好數學基礎，不然上初中後就難追進度。

以四年級試卷為例，選擇題涉及歷史文化、數學原理、成語概率、單位換算、計算器操作等多個領域。像 「四萬萬同胞心一樣」 中「四萬萬」 的理解，將數學與歷史知識相結合；用結繩計數法計算獵物數量，考查古代數學智慧與現代數學運算的轉換；植樹問題中蘊含的 「兩點確定一條直線」 原理，強調數學在生活實際中的應用。

深圳市南山區小學數學期末考試，四年級數學試題。（微信公眾號＠國培學業規劃）

五年級試卷同樣體現了對綜合能力的重視。在圖形與計算方面，要判斷企業標識是否為軸對稱圖形、計算三角形面積和圖形平移旋轉等問題。六年級試卷也不例外。圓的分割與轉化、立體圖形的搭建與視圖、比例問題以及實驗成功率計算等題目，從不同維度考查學生的數學素養。

深圳市南山區小學數學期末考試，五年級數學試題。（微信公眾號＠國培學業規劃）

深圳市南山區小學數學期末考試，六年級數學試題。（微信公眾號＠國培學業規劃）

網民睇法：

題目文字量也太多了吧，高考都沒那麽多

卷死家長，累死孩子

看了，真的很難。光讀題都費腦子

第一題倒是簡單，4萬萬就是4億。就是後面的成篇文字有點嚇人，孩子要在很短的時間提煉出數學原理，才考驗人

這出題的人是一點也不考慮孩子們啊！都等著期末考個好成績才好過年

今天這數學真的離大譜了，我們班數學老師看到題腦子都嗡的一下，老師原話

我懷疑我們家學渣是不是沒看題，說很快做完了

以後考試，讓任課老師一起考。出題老師也一起考，不過是南山的考福田的，福田的考龍華的

