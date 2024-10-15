成都小學生將藥磨成粉　騙同學服用兼言語威脅　網民：屬於投毒嗎

本月初，成都有小學生將藥丸磨成粉後，欺騙多位同學服用。網傳涉事者為成都墨池書院小學一名小五學生。

校方回應稱，涉事學生已停課，沒有同學服下藥粉，暫不清楚是何種藥物。成都市教育局相關部門稱，目前正在了解情況。



據成都某小學的懲戒通報顯示，2024年10月8日下午，該校2019級某班學生違反校紀校規，情節嚴重。事件為該生未按規定上交需服用的藥物，並私自將藥物磨成粉末，欺騙多位同班同學服用。

網傳涉事者為成都墨池書院小學一名小五學生。（微信公眾號＠HONESTY辰邦）

同時，在接受調查和班主任教育時，拒不承認，甚至言語威脅班級同學。經調查，其違紀行為屬實。該行為對同學造成嚴重身心傷害，對班級風氣造成嚴重不良影響。

根據該校的《學生違規違紀懲戎規則》，校方對涉事同學的懲戒，包括書寫違紀行為檢討；10月12日至10月18日停課，家長在家進行教育、管教；學校學生發展部負責人、安全教育中心負責人予以訓導，接受專門的校規校紀、行為規則和安全教育；暫停參加本學期秋季運動會、秋季社會實踐活動；懲戒決定在全校通報；計入學校學生綜合素質評價，取消當學期評優資格。

涉事小學發出的懲戒通報。（影片截圖）

10月15日，事發小學的工作人員證實懲戒通報屬實，該學生已停課，「不知名的粉末，大家咋可能隨便吃。他偷偷的帶進來，因為我們又不能搜身，不能查的」。工作人員又稱，暫不清楚是何種藥物，「但是帶藥品這個是有點惡劣，畢竟是人吃進去，是藥三分毒還是有危害」。

網民睇法：

這種學生 還是自己單獨一個班吧

歹心從小就有，可怕

這屬不屬於投毒？

這妥妥的小魔鬼吧！

恐怖的小孩

一個小學生弄到危險藥品或者管制類藥品的可能性不大，就算是一些處方類藥品也不是隨便都能弄到的，估計就是藥店常見的那些非處方類藥！雖然不能隨便吃，但是吃了估計也沒多大危害。

小學生！！！竟然把藥磨成粉騙同學吃。重點不知是什麽藥，有沒學生吃下。無論是惡作劇還是存心，都是很壞的影響。必須嚴懲。也要教育學生不能吃不知來歷及不知名的東西，加強自身安全警惕

學校應當報警，否則他日後還可能有類似發生，萬一被吃了後果難說！報警起碼震懾作用或家長給與配合警告威懾作用會強些

