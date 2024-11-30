牛肉貨車「乾冰外洩」車內8名女工吸取過量二氧化碳　集體窒息亡

大陸河南省平頂山市傳出一起駭人聽聞重大意外，一輛載有大量冷凍牛肉的廂型冷藏貨車，違規讓8名女工乘坐在車廂內，豈料保鮮牛肉的乾冰不慎外洩，形成二氧化碳，8人吸入過多二氧化碳，全部窒息身亡。



8人擠在狹小貨車空間內，全部因二氧化碳窒息身亡。（微博圖片）

《鳳凰網》報導，這起事件發生於今年6月，相關調查報告近日出爐。報導指出，當時駕駛這輛貨車的男子任勇，違規讓10名女工「搭便車」，其中2人坐在駕駛座內、8人則擠在放置貨物的車廂裡，車廂裝滿大量冷凍牛肉。

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報導指出，這些牛肉包裝盒內放有乾冰，豈料途中乾冰外洩，遇熱變成二氧化碳氣體，迅速飄入狹小車廂空間內，這8名女工就在不知情的狀況下，吸入大量二氧化碳。直到貨車下了高速公路，坐在駕駛室的女工馬紅歌下車打開車廂門，赫然發現8人嘴唇發紫、互相擠成一團，已處於無意識昏迷狀態，嚇得趕緊叫任勇下車救人，任勇慌忙打電話報警，將8人送院，但都全部不治身亡。

報導指出，8名女工在密閉車廂內，大約僅短短17分鐘後，就全部缺氧窒息死亡。而這起事故發生後，包括任勇以及貨車公司負責人、冷凍食品公司負責人，全部被逮捕調查。

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